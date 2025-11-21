Tres figuras del INTEC incluidos en el Ranking Merco Líderes RD 2025

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebra el reconocimiento de tres figuras vinculadas a su comunidad, quienes han sido incluidas en la tercera edición del Ranking Merco Líderes República Dominicana.

La medición destaca su reputación empresarial y liderazgo en el país.

Los líderes reconocidos son la rectora interina Alliet Ortega, el Egresado Destacado José Mármol, y el pasado miembro de la Junta de Regentes, Manuel Corripio Alonso.

Entre los 100 líderes empresariales incluidos en el ranking, la rectora Alliet Ortega alcanzó la posición 28 (5,692 puntos), posicionándose en el Top 5 de lideresas del país.

Su inclusión no solo resalta su gestión académica y administrativa, sino también la creciente visibilidad de INTEC.

De manera paralela, la universidad reafirma su prestigio institucional al consolidarse, por tercer año consecutivo, como la institución de educación superior con mejor reputación en el país, ocupando el puesto 16 en el ranking general Merco Empresas República Dominicana 2025.

Impacto de los egresados y la junta de regentes

José Mármol: Egresado Destacado INTEC 2021 y actual vicepresidente ejecutivo en Grupo Popular, se ubicó en el puesto 35 (5,466 puntos). Su reconocimiento demuestra el impacto y la trascendencia de los graduados del INTEC en el ámbito empresarial nacional.

Manuel Corripio Alonso: Vicepresidente del Grupo Corripio y exmiembro de la Junta de Regentes (2010-2019), aparece en la posición 31 (5,604 puntos), reforzando la conexión de la institución con liderazgos históricos y de gran legado.

Al valorar estos resultados, la rectora Alliet Ortega expresó que el reconocimiento es una alta responsabilidad, asumida tras la inesperada muerte del rector Julio Sánchez Maríñez.

"Que mi nombre esté en el Ranking, junto a nuestro Egresado Destacado y pasado miembro de la Junta de Regentes, y que la universidad se consolidara... nos demuestra que nuestra misión de formar profesionales íntegros, con visión estratégica y compromiso social, tiene resonancia en los espacios de decisión nacional," sostuvo Ortega, añadiendo que los resultados son el reflejo del "compromiso diario de nuestra comunidad con la excelencia, la ética y el impacto positivo en la sociedad.”

El Ranking Merco Líderes 2025 se elaboró mediante un riguroso método que combina ocho fuentes de información y 393 encuestas, incluyendo la opinión de directivos de grandes empresas, periodistas económicos, analistas financieros y expertos académicos.