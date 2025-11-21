EDUCA inaugura congreso bajo el lema: “Inteligencia humana en la era digital”

La Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) inauguró este viernes la vigésimo novena edición del Congreso Internacional APRENDO 2025, bajo el lema “Inteligencia humana en la era digital”, con el objetivo de enfatizar la necesidad de fortalecer la educación dominicana frente al avance de las nuevas tecnologías.

El congreso contó con una formación virtual previa del 13 al 31 de octubre.

La ceremonia de apertura fue presidida por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a Susana Martínez Nadal, presidenta de EDUCA, y José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones del Grupo Popular. Al acto concurrieron autoridades gubernamentales, económicas y sociales, así como representantes del sector empresarial, académico y de organismos internacionales.

Las salutaciones de introducción y bienvenida estuvieron a cargo de Susana Martínez Nadal y José Mármol.

Los discursos de exhortación y apertura fueron formulados por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, que enfatizó la importancia del desarrollo dominicano híbrido entre la educación actual y la inteligencia artificial.

Como coordinadora del gabinete de educación, la señora Raquel Arbaje destacó que viene impulsando una visión que coloca a la educación en el centro del progreso nacional, promoviendo políticas orientadas a mejorar la calidad educativa, fortalecer la educación técnica y apoyar iniciativas que integran innovación y desarrollo territorial.

Por su parte, Susana Martínez Nada planteó que la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías deben ser integradas como instrumentos y no como un fin en sí mismas.

Puntualizo que la tecnología al servicio de la educación tiene el elevado potencial de garantizar acceso, individualizar procesos de enseñanza, caminar hacia el cierre de brechas de aprendizaje a nivel mundial y fomentar mejores oportunidades de aprendizaje para todos.

“EDUCA afirma que es necesario un modelo de diseño, implementación y gobernanza para la integración de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes con fines pedagógicos y basados en marcos éticos”, enfatizó Martínez Nadal.

“Reconociendo que existe un llamado de atención por la alarmante cifra global de pobreza de aprendizaje sustentada en el informe State of Global Learning Poverty en su actualización del 2022, Aprendo 2025 sostiene que la inteligencia artificial puede ser un acelerador fundamental y elemento clave para atender la diversidad, pero solo si se integra con ética, intención pedagógica y un profundo compromiso humano”, señaló la presidente de ANJE.

En este contexto, afirmó que la inteligencia artificial puede ser un motor de transformación educativa, pero solo si se integra con ética, intención pedagógica y compromiso humano.

“La IA no sustituye al maestro, pero sí lo obliga a transformarse. Para eso, debemos priorizar su formación desde la etapa inicial y durante toda su carrera profesional”, acotó.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas y Reputación del Grupo Popular, José Mármol, destacó el valor transformador del Congreso APRENDO y el compromiso del Banco Popular Dominicano con una educación integral y humanista.

“Este congreso, impulsado por Educa y respaldado desde su primera edición con convicción por el Banco Popular Dominicano, es un espacio para renovar el compromiso con esa educación que combine el rigor del conocimiento con la sensibilidad humana; que use la tecnología como puente, no como barrera”, indicó el ejecutivo Mármol.

Conferencia de la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Gabriela Ramos.

Conferenciasta Gabriela Ramos subdirectora general de UNESCO.fuente externa

La señora Gabriela Ramos ofreció la conferencia inaugural. En su ponencia, destacó que las tecnologías deben adaptarse a las necesidades de la educación, y no al revés. “Introducir IA sin formación docente, sin análisis institucional ni contenidos pedagógicos adecuados puede generar más daño que bien”, advirtió Ramos, quien lideró la creación del estándar internacional sobre ética de la inteligencia artificial.

“La IA está en desarrollo y aún no puede identificar temas emocionales como intenciones suicidas, y nuestros jóvenes tienen una adicción al celular que requiere de una orientación adecuada para poder guiarlos a través de ella. Necesitamos generar una IA LATAM para cerrar brechas de lenguaje, diferencias de género y comprensión académica.” Dijo Ramos en el cierre de su participación.

Vigésimo noveno Congreso Internacional APRENDO 2025

APRENDO 2025 reúne del 21 al 22 de noviembre a más de 500 docentes de manera presencial y miles de participantes virtuales.

Consolidándose, con el respaldo del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), como un espacio de diálogo entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

La presente edición cuenta con el apoyo de Indotel.

El programa está organizado en torno a tres ejes temáticos: la educación humana en la era digital, ética y responsabilidad en el uso de tecnologías e innovación y metodologías inmersivas y STEAM. La agenda incluye paneles, conferencias magistrales y experiencias prácticas en aula.

Entre los expertos internacionales invitados figuran Boyd Bradbury, presidente del Departamento de Liderazgo y Aprendizaje de la Universidad Estatal de Minnesota, y Juan Camilo Salas, doctor en Derecho y Filosofía con trayectoria en América Latina y Europa.