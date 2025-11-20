Politécnico Félix María Ruíz: una educación más allá del pizarrón

El sistema educativo dominicano siempre ha sido objeto de críticas tanto positivas como negativas por parte de la sociedad; donde todos tenemos algo que ver en este proceso, ya sea en el rol de padres, maestros, estudiantes, entre otros. Y esto se debe a que cada persona quiere obtener los mejores resultados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Existen muchos centros enfocados en dar un servicio de calidad, brindando a la comunidad en la que se encuentran el más apto desempeño en el proceso, tal es el caso del Politécnico Félix María Ruíz, ubicado en Santo Domingo Este, específicamente en el sector Las Toronjas y colindando con los sectores Villa Esfuerzo y Los Solares del Almirante.

El terreno donde está la institución era un vertedero en el que los comunitarios arrojaban sus desechos y también era utilizado por los jóvenes como un play improvisado, hoy en día es un espacio donde aproximadamente 800 estudiantes reciben el pan de la enseñanza.

Fue construido en el 2015 en la gestión del expresidente Danilo Medina y como secretario de educación el Lic. Carlos Amarante Baret, se convirtió en la salvación y acogida de cientos de jóvenes de los alrededores y más allá, porque asisten también provenientes de otros sectores.

Lo que resalta del Politécnico es el manejo y cordialidad que se recibe desde que se ingresa por la puerta principal. El portero siempre da los buenos días y pregunta hacia dónde se dirige para luego orientar a las personas a su destino; luego, al introducirse en sus instalaciones, es sorprendente la higiene y orden que se visualiza. El personal administrativo muestra un buen trato y afabilidad a todos sus visitantes. También la calma en su espacio, pese a que estén realizando sus labores cotidianas, como las clases, receso u hora de almuerzo.

Tras un conversatorio con su director Gerson de Paula, este explicó que "la metodología de trabajo del centro educativo se basa en fomentar los valores cristianos en primer lugar y luego el conocimiento", él entiende que para que una sociedad se transforme los individuos que la conforman deben mantener las buenas relaciones.

También, nos comentó que en el centro hay distribución de roles, por ejemplo: los docentes tienen varios coordinadores, los administrativos cuentan con una persona a cargo, hay una coordinadora en el departamento de Orientación y Psicología, y estos son factores que permiten que cada renglón del Politécnico marche a la perfección.

La adolescencia es una etapa difícil y hoy en día con tantas distracciones los jóvenes fácilmente pueden desviarse del camino correcto, aquí es donde entra el trabajo del orientador y del psicólogo. En el Félix María Ruíz, el departamento de Orientación y Psicología ha sido el responsable de que se sostenga la afabilidad y el respeto mutuo, quienes trabajan arduamente para lograr el buen funcionamiento del centro y que cada estudiante, quien es el eje principal del proceso de enseñanza y de aprendizaje, sienta que tiene personas que se preocupan por ellos.

Además, han logrado que los padres se integren al proceso, brindándoles asistencia y apoyo en momentos que así sea requerido, siendo ésta la parte más difícil de alcanzar en el sistema educativo dominicano. Al conversar con la encargada del departamento, la Licda. Yudi M. Pérez, ella explicó que parte del proceso de admisión consiste en una entrevista donde, además de evaluar al alumno, se le pregunta por qué quiere pertenecer a la institución.

Sin la preparación del docente es imposible la adquisición de buenos resultados, y este plantel educativo cuenta con maestros altamente capacitados, donde la mayoría de éstos poseen maestría y doctorado; ya que se han planteado como meta que todo el personal se capacite, aparte de la cercanía con los jóvenes, citó el señor De Paula.

Entre las estrategias utilizadas para que el centro funcione de manera excelente, se destaca el involucramiento de los padres en las actividades del centro educativo, fomentación del diálogo abierto entre los actores del proceso, reconocimiento de los logros de los estudiantes, identificación de problemáticas en los estudiantes y búsqueda de las diferentes soluciones, y apoyo a aquellos estudiantes que lo requieran por medio de un estudiante tutor.

El centro ofrece las carreras técnicas de informática, tributaria, enfermería y mercadeo, brindando a los jóvenes la oportunidad de insertarse en el ámbito laboral por medio de una pasantía en diferentes empresas en su último año, donde los alumnos del centro han recibido elogios por el buen comportamiento y desempeño que muestran a lo largo de su permanencia en esas instituciones e inclusive algunos se quedan laborando al culminar.

El Politécnico Félix María Ruíz ha recibido premios nacionales y ha sido reconocido por su excelencia y buenas prácticas.

Uno de los retos más difíciles es negar el acceso a algunos alumnos por falta de espacio al momento de la reinscripción, lamenta el Señor De Paula.

Hay un antes y un después desde la fundación del Félix María Ruíz en el sector, porque los jóvenes tienen la oportunidad de impulsar sus vidas a través de una educación de calidad, la cual ha sido posible por la destacada gestión del equipo que compone este centro educativo.