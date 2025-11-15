Unibe inviste a 469 nuevos profesionales en medicina, odontología y especialidades

La Universidad Iberoamericana (Unibe) invistió este sábado a 469 nuevos profesionales de grado, especialidades y maestrías dentro del auditórium de la Casa San Pablo.

La graduación contó con la participación de directores, coordinadores y demás invitados presentes.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida de Odile Camilo Vincent, rectora de la institución educativa, quien señaló el compromiso que han de tener ahora los graduandos para trabajar con ética, empatía y honestidad.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Marcos Núñez, presentó y entregó los títulos a los ahora profesionales en la carrera de Medicina.

"Ser médico es servir a los demás con compasión y compromiso. Esperamos que lleven en alto los valores que UNIBE les ha inculcado y sigan honrando esta noble profesión con excelencia y humanidad", dijo.

Núñez también le hizo entrega de títulos a dos nuevos profesionales en la subespecialidad en Cirugía de Trauma, Urgencias y Cuidados Críticos gracias a la colaboración del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

"Que este logro sea el impulso para seguir innovando, investigando y transformando realidades desde sus áreas de especialización", felicitó así la directora de la Escuela de Odontología de la universidad, Isaury Castillo Jáquez.

Además, hizo entrega de la placa a la graduanda con el índice más alto de la carrera de odontología de esta sexagésima graduación.

El evento concluyó con unas palabras de la rectora de la universidad, agradeciendo a los miembros del Consejo Regente, Consejo Académico, directores y coordinadores de posgrados, familiares, invitados especiales, graduandos y graduandas.

"Cada historia que hoy culmina es el resultado del esfuerzo, de noches de estudio, de desafíos convertidos en aprendizajes y de sueños que hoy toman forma. En este camino, no solo se prepararon para obtener una credencial académica, despertaron nuevos talentos e intereses, aprendieron a levantarse cada vez que la vida les planteó un reto y forjaron amistades duraderas", expresó.