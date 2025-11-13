Convocan a más de 18 mil estudiantes a la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2025

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció la convocatoria de 18,722 estudiantes de los niveles Secundaria, Media y Adultos a participar en la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2025.

Las pruebas, que se llevarán a cabo entre el 13 y 16 de noviembre, poseen un cronograma establecido, los estudiantes de Secundaria serán evaluados el jueves 13 en las áreas de Matemática y Ciencias Sociales y el viernes 14 en Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

Mientras que los participantes de Media y Adultos tomarán las pruebas el sábado 15 en Matemática y Ciencias Sociales, y el domingo 16 en Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

Según el comunicado, las jornadas se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía. Además, cada asignatura tendrá una duración de dos horas, con un receso de 20 minutos entre una y otra.

En total, 13,513 estudiantes de Secundaria y 5,209 de Media y Adultos están convocados a participar en la fase evaluativa.