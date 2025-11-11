"Agentes al 100": La iniciativa que busca devolver la Moral y Cívica a la práctica estudiantil

Con el objetivo de devolver la asignatura Moral y Cívica a la práctica de los estudiantes, el Ministerio de Educación presentó la iniciativa "Agentes al 100", un proyecto que busca conectar a la escuela, la comunidad y a los alumnos.

Así lo expresó el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García-Mella este martes durante el lanzamiento de la iniciativa en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

"Queremos que lo aprendido confirme en la comunidad, que el civismo sea cotidiano, que el respeto se vuelva hábito y que los valores, dicho en lenguaje moderno, se vuelvan virales: parte de lo que somos y de lo que nos identifica como dominicanos", sostuvo el ministro durante su discurso.

Seguido a esto, señaló que no basta con aprender qué es el respeto; no busca que los alumnos solo aprendan en el aula, sino que también lleven esos principios a su vida diaria.

Lanzamiento de la iniciativa en la escuela Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez en el sector Los Ríos, Distrito Nacional.FUENTE EXTERNA

Durante el acto, se destacó la importancia de fomentar en los jóvenes el respeto, la solidaridad y la responsabilidad como pilares fundamentales para una sociedad más justa y comprometida.

"Creemos en el valor de aprender haciendo" donde lo aprendido se convierte en servicio, donde los valores dejan de ser enseñanzas y se convierten en conducta", expresó.

Más sobre el proyecto

La actividad empezó con una marcha de parte de los estudiantes quienes al subir al escenario cantaron a todo fulgor el Himno Nacional de la República Dominicana.

"Agentes al 100" busca desarrollar proyectos propios, fomentando la participación en causas sociales, y se convertirán en ejemplos de liderazgo, solidaridad y el trabajo en equipo en sus comunidades escolares.

"Agentes al 100".FUENTE EXTERNA

El programa está compuesto por una serie de insignias como Raíces de la Nación, Defensor de la Democracia, Guardianes de los Símbolos, Embajador del Medioambiente, Voces de la Ley, Constructor de Paz, Escudo contra la Violencia, Corazón de Duarte, Valentía de Mella o Manos de Sánchez.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, esto en conjunto será una medalla de ejemplo y una vigencia de amor por la patria.

Sobre los participantes

El evento contó con la presencia de directores, maestros, padres y representantes del Ministerio de Educación, quienes expresaron su apoyo a esta propuesta que pretende reforzar el civismo y la ética desde temprana edad.

La jornada concluyó con un llamado a todos los dominicanos a trabajar unidos por una educación basada en el respeto, la empatía y la honestidad.