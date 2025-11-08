Xiomara Dájer es reconocida por sus 50 años de servicio a la educación y la comunidad

Xiomara Dájer de Menéndez, fundadora y presidenta emérita del Patronato Benéfico Oriental (PBO), recibió la Medalla de Honor Mater et Magistra en Trabajo Social, de manos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La Madre y Maestra otorgó este reconocimiento a Dájer de Menéndez por sus más de 50 años de servicio en favor de la educación y la asistencia comunitaria, a través de la creación del Patronato Benéfico Oriental y la escuela Hogar del Niño, que atiende diariamente a más de 2,000 niños, niñas y jóvenes, y les provee educación, nutrición, atención médica y dental, así como apoyo psicológico.

La invocación del acto estuvo a cargo de monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, mientras que el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM, indicó el significado institucional de esta distinción, sus fundamentos y las motivaciones para el otorgamiento de este reconocimiento.

El rector destacó que la Medalla de Honor Mater et Magistra al Mérito Social otorgada a Xiomara Dájer de Menéndez no constituye únicamente un reconocimiento, sino también un símbolo de gratitud y compromiso: gratitud por su entrega incansable al servicio de los demás, y compromiso porque su ejemplo inspira a esta y a futuras generaciones a construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

“Apreciada señora Dájer de Menéndez, reciba nuestra gratitud y el de toda la comunidad universitaria, por recordarnos que cuando un corazón se abre al prójimo, la esperanza se renueva y nace la verdadera realización personal. Como nos enseña el Evangelio: ‘Hay más gozo en dar que en recibir’ (Hechos, 20,35)”, expresó el rector.

Este galardón, aprobado por la Junta de Directores de la PUCMM y que se entregó por primera vez, es una alta distinción que la Universidad otorga a personas e instituciones destacadas en el servicio social, cultural, pastoral o educativo, que impactan positivamente a la comunidad con su labor humanística.

La voluntad de ayudar

Al recibir el reconocimiento, Xiomara Dájer de Menéndez expresó que “Asumo esta distinción que me otorga la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con mucha humildad. La dedicación de mi tiempo, mis conocimientos y mi voluntad de ayudar en estos 50 años ha sido una verdadera pasión que me ha permitido ver a niños y jóvenes, que provienen de comunidades vulnerables, tener acceso a una educación forjada en valores y una calidad de vida digna. Ese ha sido el propósito del Patronato Benéfico Oriental en La Romana”, expresó.

“Me honra sobremanera que me hayan seleccionado para este reconocimiento, que le aseguro no será solo para mí, sino también para mi familia y para todo el equipo humano que me ha acompañado en este tiempo”, resaltó Xiomara Dájer de Menéndez al recibir la primera Medalla de Honor Mater et Magistra en Trabajo Social otorgada por la PUCMM.

El Patronato Benéfico Oriental (PBO), fundado en 1976 por Dájer de Menéndez junto a un grupo de damas de La Romana, ha impulsado importantes proyectos sociales, como el Instituto Técnico PBO (ITPBO), que ha graduado a más de 14,000 jóvenes en carreras técnicas de alta demanda laboral, y el Centro de Diagnóstico Social, especializado en estudios avanzados de imágenes médicas que ofrece acceso a pacientes en situación vulnerable.

Personalidades presentes en el acto

En el reconocimiento estuvieron presentes su excelencia reverendísima, monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Higüey; monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís; monseñor Ramón Benito de la Rosa; y monseñor Nicanor Peña, obispo emérito de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey.

Asimismo, asistieron el doctor José López, vicepresidente de Salud de Central Romana y miembro de la Junta de Directores de esta Pontificia Universidad, y el ingeniero Manuel Estrella, también miembro de la Junta de Directores.

A ellos se unieron los vicerrectores de la Madre y Maestra: el profesor Julio Ferreira, vicerrector Académico; la profesora Evelissy Rodríguez, vicerrectora de Administración y Finanzas; y la doctora Virginia Flores, vicerrectora de Investigación e Innovación. También participaron invitados especiales, familiares de la homenajeada y representantes del equipo de Central Romana.