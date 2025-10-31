ITLA gradúa 381 nuevos profesionales

En su decimoquinto aniversario de su fundación, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) entregó a la sociedad dominicana 381 nuevos profesionales de grado.

El acto de investidura, celebrado en la Casa San Pablo, estuvo encabezado por el rector del ITLA, Rafael Féliz García, acompañado del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín; el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, doctor Guido Gómez Mazara; y el presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo, Eddy Martínez Manzueta.

Con esta promoción, el ITLA alcanza la cifra de 6,519 egresados de educación superior.

Treinta y ocho pertenecieron a la Escuela de Ingeniería, 71 a la Escuela de Arte y Diseño, y 272 a la Escuela de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

El rector de la alta casa de estudios destacó el esfuerzo estudiantil y, con él, el de los padres y familiares que juegan un rol importante en la formación de cada estudiante.

"Este es un día lleno de emoción, lleno de esperanza; sobre todo es la manifestación más clara de que la educación es la vía más segura hacia el progreso y la movilidad social. Detrás de cada título que hoy se está entregando se encuentran historias de esfuerzos, de superación profesional y de fe", expresó.

Asimismo, García anunció que a cada estudiante de esta promoción se le otorgaría el 25 % de la beca de posgrado y el 100 % al estudiante con mayor índice académico.

Máximo índice académico

El joven Rubén Elías Zabala de los Santos, oriundo del municipio Juan de Herrera, provincia San Juan, fue el estudiante en alcanzar el mayor índice académico de su promoción.

Zabala se graduó de tecnólogo en Energías Renovables con un promedio de 4.0.

Y exhortó a los jóvenes que todavía se encuentran en el proceso de aprendizaje a que no se rindieran: "Pongan todo en manos de Dios, que con fe y sacrificio todo se puede lograr".