UASD conmemora su aniversario 487 con investidura de 3,710 nuevos profesionales

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó al país 3,710 nuevos profesionales de grado, durante las actividades conmemorativas por el 487 aniversario de la Academia Primada de América, fundada un 28 de octubre de 1538.

El acto de investidura fue encabezado por el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien al felicitar a los nuevos profesionales, les invitó a constituirse en los más altos representantes de la familia uasdiana.

También instó a los graduandos a ser entes activos de transformación social, comprometidos, a la vez, con el desarrollo nacional.

El rector de la UASD declaró que en está ocasión la investidura fue dedicada a egresados destacados que representan el orgullo uasdiano, entre ellos el doctor Richard Oliver Bidó Medina, distinguido médico, neurocientífico y educador, quien actualmente se destaca en la Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.

Sostuvo que Bidó Medina, al igual que los doctores Joel Rosado y José Norberto Vargas, representan el orgullo uasdiano en el mundo y refrendan con sus logros la razón social y la misión de la universidad del pueblo dominicano.

"La destacada carrera y trayectoria de los citados doctores es evidencia palpable de que aquí formamos profesionales con excelencia y ustedes, queridos graduandos, a partir de hoy se encuentran frente a un universo amplio y lleno de oportunidades", indicó Beltrán Crisóstomo.

Proyectos en ejecución

El alto ejecutivo académico aprovechó además la ocasión para destacar los pasos agigantados de modernización y excelencia que continúa dando la UASD con importantes proyectos en ejecución.

Puso como ejemplo de proyecto de alto impacto el Centro Integral de Multiservicios en la sede central de la universidad, el cual será inaugurado en los próximos días.

La nueva estructura facilitará procesos administrativos como inscripciones, archivo y reválidas, para ofrecer un servicio más ágil y eficiente a estudiantes y egresados.

Beltrán Crisóstomo destacó, además, los avances del proyecto “UASD Conectada”, una alianza con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que permitirá a la academia estatal tener acceso a internet de alta velocidad, con una inversión superior a los 7.6 millones de dólares y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Seguimos dando pasos firmes hacia la transformación digital de la UASD. Con esta iniciativa fortalecemos nuestra misión de ofrecer una educación superior de calidad, apoyada en las tecnologías más avanzadas”, expresó el rector ante los graduandos.

El acto

Del total de graduados en el nivel de grado, 2,912 son mujeres y 798 son hombres, dando como resultado un protagonismo de la presencia femenina equivalente al 78 por ciento.

De los 3,710 nuevos profesionales de grado, 1,416 lograron lauros académicos, alcanzando el más alto índice el estudiante Daniel del Carmen Vicente Estrella, con 96.6 para Summa Cum Laude.

Distribuidos por facultad, 926 corresponden a Humanidades, 850 son de Educación, 804 de Ciencias Económicas y Sociales, 702 de área de Salud, 167 de Artes, 161 de Ingeniería y Arquitectura, 74 de Ciencias y 26 de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

El acto de investidura fue realizado en la plaza Héroes de Abril, en la sede central de la Primada de América.