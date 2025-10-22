Efemérides Patrias conmemora el 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en nombre del Gobierno dominicano, realizó un acto con motivo de celebrarse este 21 de octubre el 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña de Henríquez.

La ceremonia realizada en el Panteón Nacional a las 9:00 de la mañana, inició con la caminata solemne hasta el altar del Panteón, seguido del depósito de ofrendas florales, el ritual en la llama votiva y luego se entonaron las notas del Himno Nacional.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, pronunció las palabras centrales destacando que “la poeta, educadora y patriota, fue un modelo cívico de mujer cuyas huellas hermosas y firmes permanecen como líneas que trazan un camino verdadero de desarrollo moral y espiritual a la sociedad dominicana, independientemente de los deslumbramientos posmodernos, esa es con poética y patriótica dignidad Salomé Ureña, nacida un 21 de octubre de 1850, para honra y forja de los valores patrios consustanciados con los valores familiares y sociales”.

Siguió diciendo que fue “ejemplo de empoderamiento femenino, fundó en 1881 el Instituto de Señoritas, pionero en la enseñanza avanzada para mujeres, egresando del mismo las primeras maestras normalistas que impactaron el ambiente educativo del país en su época”.

Uribe recordó que Eugenio María de Hostos, quien fuera su maestro, apuntó: “Cuando se conozcan en América los cánticos patrióticos de Salomé Ureña de Henríquez, no habrá nadie que les niegue la superioridad que tienen entre cualesquiera otros de la misma especie en nuestra América”.

Finalmente, señaló que “en el 175 aniversario de su natalicio, recordamos su legado inspirador para las mujeres en especial y para nuestra patria amada, la patria que ella cantó, aportó y enalteció. En Salomé, grande es la dominicanidad”.

A propósito del 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña, fecha redonda en la historiografía dominicana, Efemérides Patrias está co-auspiciando el Festival Internacional de la Poesía Santo Domingo 2025, dedicado a su obra.

El acto contó con la presencia del escritor Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura y coordinador del Festival Internacional de la Poesía, Ana Cristina Martínez, directora del Museo Fortaleza Santo Domingo y Hernani Aquino, coordinador de la iniciativa digital patriótica “RD por lo alto”.