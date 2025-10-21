ADP llama a Educación a realizar evaluación de desempeño en este mes de octubre

Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), llamó al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, a cumplir a dar inicio a la Evaluación del Desempeño Docente 2025 en este mes de octubre del presente año, tal como fue acordado y ratificado en Palacio Nacional en julio de 2023.

A través de una nota de prensa enviada a los medios, recordó que la Orden Departamental 50-2025 del Ministerio de Eduación, declaró prioridad el desarrollo de la Evaluación del Desempeño Docente 2025 (EDD2025), por lo que exhortó “a las autoridades educativas a honrar la palabra empeñada ante el sindicato y ante miles de maestros y maestras que esperan el inicio formal de este proceso”.

Destacó que el magisterio está preparado y en “Modo Evaluación”, como demuestra la juramentación de la comisión nacional de evaluación, además de la regional, distrital y las de centros educativos en todo el país.

Hidalgo advirtió que “no permitirá sustituciones arbitrarias” de los delegados ante la comisión de EDD 2025, la cual está integrada por los presidentes de las unidades de base de la ADP en cada centro educativo público.

“Estas estructuras son legítimas y validadas por la Comisión Nacional de Evaluación, para garantizar la transparencia. La ADP está distribuyendo un padrón fotográfico de los delegados oficiales que servirá de referencia para depurar las listas en cada escuela”, explicó Hidalgo.

El presidente de la ADP reiteró que la EDD 2025 debe ser un proceso justo, transparente y orientado al desarrollo profesional, no un instrumento de sanción o presión.

Señaló que esta evaluación constituye un mandato legal establecido en la Ley General de Educación 66-97 y en el Reglamento del Estatuto del Docente, y que su objetivo es diagnosticar, acompañar y mejorar la práctica pedagógica en beneficio de la calidad educativa nacional.

Hidalgo fue enfático en afirmar que el magisterio dominicano está preparado, informado y en actitud constructiva, pero también firme en la defensa de sus derechos y en la exigencia de que se respete el compromiso asumido con el país y con la educación pública

También formuló un llamado a todos los equipos de base, comisiones de centros y seccionales del país a continuar organizados y atentos a la evolución del proceso, reafirmando que el sindicato se mantendrá vigilante para garantizar que el MINERD cumpla con su palabra y respete los acuerdos firmados con la ADP.