Minerd denunció ante el Ministerio Público casos de intoxicación en centros educativos

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció que, a través de su Consultoría Jurídica, ha presentado denuncias formales ante el Ministerio Público para esclarecer los recientes casos de intoxicación registrados en centros educativos de Barahona y Sabana Grande de Boyá.

“Cada caso nos preocupa y nos ocupa profundamente. La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad absoluta del Minerd, y no escatimaremos esfuerzos para proteger su integridad”, destacó.

La institución señaló que está investigando con máxima determinación los incidentes reportados, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para identificar las causas y prevenir futuros sucesos.

El Minerd, a través de su Consultoría Jurídica, indicó que ha formalizado las denuncias correspondientes y se comprometió a continuar presentando acciones legales ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud de la comunidad educativa.

Además, las autoridades educativas aseguraron que se están implementando medidas inmediatas para reforzar los protocolos de seguridad en los centros escolares, mientras se espera el resultado de las indagaciones en curso.