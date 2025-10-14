Desconocen que exista un seguro de vida para estudiantes

Desde enero de 2024 está vigente la Póliza Colectiva de Accidentes Personales Estudiantes, seguro lanzado por el Ministerio de Educación (Minerd) en colaboración con Banreservas, pero del cual distintos centros educativos consultados y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dicen desconocer.

Este seguro de vida fue propuesto por el antiguo ministro de educación, Ángel Hernández en enero de 2024, el cual consiste en una póliza con una cobertura de hasta RD$150,000 por estudiante, que asegura muerte, desmembramiento, invalidez parcial y permanente, cobertura de gastos médicos, últimos gastos.

Consultados al respecto, Pedro Soñé, director del Politécnico Unión Panamericana; José De Óleo, del Liceo Estados Unidos de América; el administrador del Instituto Salesiano Don Bosco y la ADP, dicen no tener conocimiento de un seguro de vida para los estudiantes.

Descripción de coberturas

La muerte accidental o desmembramiento suscribe la base de esta cobertura, donde señala que los beneficiarios recibirán el pago de la suma asegurada en caso de que el asegurado fallezca a consecuencia de un accidente.

En el caso de incapacidad total y permanente , describe que si el asegurado se incapacita total y permanentemente a consecuencia de un accidente, recibirá el pago contratado en la cobertura.

La cobertura de últimos gastos consiste en cubrir todos los gastos relacionados con los servicios funerarios incurridos por el fallecimiento de la persona asegurada, hasta la suma contratada legal de la póliza.

Este beneficio puede pagarse directamente al proveedor de servicios funerarios contratado por la aseguradora o ser entregado a los beneficiarios designados o herederos, de acuerdo al contenido del seguro.

Otra cobertura que señala el plan de seguro es gastos médicos, que incluirá las tarifas originadas a consecuencia de un accidente e incurridos por el asegurado, tales como servicios odontológicos, honorarios médicos, quirúrgicos y hospitalarios.

Condiciones especiales del seguro

La cobertura del seguro de vida cubre todas las tandas escolares, incluyendo centros educativos que ofrecen clases nocturnas. Además de incluir la tanda extendida dentro del recinto y en el trayecto de los estudiantes desde y hacia el mismo.

Este plan se extiende a excursiones, campamentos, proyectos estudiantiles, paseos escolares u otra actividad oficial desarrollada por el centro educativo con los estudiantes.

Coberturas con suma asegurada de RD$150,000 combinada para muerte accidental o desmembramiento, gastos médicos e incapacidad total y permanente.

En el caso de la cobertura de últimos gastos, equivalente a RD$25,000, será pagadera una sola vez hasta el tope de la cobertura, contra factura a la persona que haya costeado los gastos; en caso de no tener facturas, el pago aplicará junto con el pago de muerte y sobre esa misma base.

La póliza anual tiene inicio de vigencia desde el 01 de diciembre del 2023.

Este plan sostiene que la cobertura se extiende en motocicletas siempre y cuando ocurran en el trayecto desde o hacia el centro educativo, que el conductor esté legalmente autorizado para operar el vehículo, que no se encuentre bajo efectos del alcohol y/o drogas ilícitas y que no esté participando activamente en la comisión de un delito o en competencias de velocidad.

Riñas o motines

También se incluyen en el plan, riñas o motines dentro de los planteles, intoxicación accidental producto de desayuno y almuerzos escolares; la indemnización de las coberturas amparadas bajo esta póliza será pagadera mediante reembolso e indemnización de la cobertura de desmembramiento; se otorga tabla invertida para estudiantes zurdos.

La edad inicial donde todo estudiante es suscrito al seguro de vida es desde los 4 años hasta los 35 años, con una permanencia máxima de los 40 años.

Datos a tomar en cuenta

Según el documento que establece las políticas del seguro de vida para estudiantes, dentro de los primeros 45 días calendario de haber ocurrido el accidente, deberá avisarse a la compañía de seguros de tal hecho, indicando fecha, hora, lugar y circunstancia del accidente, y además nombres y domicilios de los testigos mencionados, si han intervenido las autoridades y si se ha indicado el sumario.

La recopilación de documentación inicia a partir de esta notificación.

“Se aplica el mismo plazo de notificación si el accidente causó la muerte, debiendo entregarse adicionalmente el certificado de defunción como prueba de muerte”, suscribe el documento.

En caso de reembolso o pagos anticipados por accidentes, se requieren recibos, certificados médicos y certificado de reclamo de póliza de vida.