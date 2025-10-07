Unapec resalta logros tras 60 años de formación académica

A lo largo de sus 60 años de historia, la universidad de APEC (Unapec) se ha propuesto convertirse en un motor de movilidad social y desarrollo profesional dominicano a través de su oferta académica y su innovación en la tecnología y educación digital.

Conscientes de su responsabilidad social en la educación superior, Unapec, además de su malla curricular, ofrece a sus alumnos especializaciones y áreas de enfoque que les permitan responder a las demandas del mercado laboral. Consideran que esto responde al pilar de la excelencia académica y desarrollo docente que sustentan en la institución.

“Nuestra visión es consolidarnos como una universidad de excelencia académica acreditada”, indicó su actual rector, Erik Pérez Vega, quien ilustró los frutos de este esfuerzo con 8,023 estudiantes activos, 50,241 graduados, sumando los 903 graduados de hace unos días, y 619 docentes.

De acuerdo con sus estadísticas, nueve de cada 10 de estos egresados se insertan con inmediatez en el mercado laboral o bien crean sus propios negocios aplicando los conocimientos adquiridos durante su vida universitaria. A esto le agregó el dominio fundamental del inglés que deben tener por los ocho niveles que les exigen para graduarse.

En ese sentido, también ofrecen el programa de educación continuada para mantener actualizados a los profesionales sin importar el tiempo que hayan terminado la carrera.

Asimismo, Pérez afirmó estar de acuerdo con la integración de las nuevas tecnologías en Unapec y las asume como parte del proceso de enseñanza con carreras innovadoras, programas y asignaturas diseñados para su uso.

Gracias a esta visión, lograron que sus estudiantes se asienten en más de 35 países de distintos continentes, dejando huella a nivel mundial. De forma paralela, el 14% de su población estudiantil es extranjera.

“Estamos compitiendo con el mundo y el mundo está compitiendo con nosotros”, afirmó Pérez, demostrando que la internacionalización es uno de los pilares fundamentales de Unapec, buscando a futuro ofrecer dobles titulaciones en la mayoría de su oferta académica y facilitar el intercambio internacional de los estudiantes.

APEC

Como primogénita del grupo Acción Pro Educación y Cultura (APEC), el alma máter se vincula con las demás entidades del consorcio, permitiéndole abarcar las áreas técnicas, crédito educativo y la promoción cultural, además de los estudios superiores.

La Fundación Apec de Crédito Educativo (Fundapec) es la entidad que financia la educación superior y de posgrado a los estudiantes que, por necesidades financieras, no cuentan con los suficientes recursos económicos para continuar o iniciar sus estudios.

Desde su fundación hasta la actualidad cuenta con más de 142,975 créditos otorgados y un estimado de 12,414.5 mil millones de pesos en los mismos. Cuentan con un total de activo de 2,400 millones de pesos gracias a la inversión continua y el trabajo voluntario de sus directivos.

El Centro Apec de Educación Continuada facilita la obtención del título de bachiller con modalidades flexibles y virtuales para masificar el acceso a la educación a los jóvenes y adultos que por razones externas no completaron sus estudios.

Hasta la fecha han graduado 165,000 bachilleres en 53 años, consolidándose como la institución privada que más bachilleres gradúa en el país. Mantiene acuerdos con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para una doble titulación y vinculación con la escuela de idiomas de Apec.

También cuentan con Promoción APEC (Promapec) para ofrecer capacitación técnica inmediata mediante cursos cortos y prácticos que garanticen la empleabilidad. Sus datos apuntan a que más de 56 mil personas mejoraron su calidad de vida por medio de esta institución.