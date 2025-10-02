Vecinos de escuela donde se filmó video vulgar dicen estar sorprendidos por este acto

Vecinos y exestudiantes de la escuela primaria Lilian Portalatín Sosa, en el sector Invivienda, Santo Domingo Este, expresaron estar sorprendidos por el escándalo en que se ve envuelto el centro tras la filmación de video musical con contenido vulgar.

Dijeron que esta escuela es conocida en la comunidad como una de las más estrictas con la disciplina.

Ayer, durante la visita de un equipo de LISTÍN DIARIO al centro educativo, el personal encargado de la seguridad negó la entrada a los reporteros y el permiso para conversar con la directora, asegurando que los administrativos prohibieron el paso a la prensa.

“Esta escuela siempre era modelo y una cosa como esa nunca había pasado; espero se tomen las medidas que ellos entiendan para castigar a los culpables de permitir que se grabara un video como ese”, expresó Enilda García, una vecina de la escuela donde se realizó el video musical.

Otra que se mostró sorprendida fue Evelyn, una exestudiante del recinto escolar, y dijo que cuando era alumna el centro era estricto con la vestimenta y las personas que entraban a las instalaciones.

“Yo quedo sorprendida al saber que allí fue donde se grabó ese video porque la directora es muy estricta y tengo un primo que estudia en la escuela y ha dicho que son rectos; espero se aclare todo porque algún malentendido se debió producir para que dejaran pasar a esas personas a grabar eso”, mencionó Evelyn, cuando se dirigía al recinto en busca de su familiar.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó el pasado martes sobre la suspensión de sus funciones a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo. También depositará la denuncia ante el Ministerio Público.

En el documento difundido a la prensa, la institución indica que la suspensión es para fines de investigación y para determinar si esas personas tienen responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones escolares.

Aunque no menciona la escuela, el vocero de la Policía informó el lunes que fue un plantel del sector Invivienda, donde Pamela Sandobal, conocida como Shupamela, y Darielis Marchena (Menor Queen) filmaron el video.

El Minerd señaló que esta acción constituye una violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, la cartera educativo informó que está interponiendo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de identificar la totalidad de los responsables, así como los grados de responsabilidad penal en el caso.

Asimismo, adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material grabado, a fin de evitar que continúe circulando y afectando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

De igual manera, el Minerd anunció la formación de una comisión especial encargada de revisar la ley vigente y proponer recomendaciones que permitan endurecer las sanciones aplicables en casos similares, a fin de reforzar la protección de los espacios escolares.