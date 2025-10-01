UASD inviste a 2,411 profesores tras el rediseño de su nuevo currículo

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió este martes a 2,411 profesores que cursaron el diplomado "Docente en el Enfoque por Competencias".

Esto forma parte de la política institucional de la actual gestión, orientada a actualizar los planes de estudios.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la academia, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. En su discurso central, señaló que la voluntad, el entusiasmo y el deseo de superación caracterizan al personal docente de la UASD.

"Al inicio de esta gestión que tengo el honor de presidir como rector", dijo, "nos dimos a la tarea de recuperar el proceso de rediseño curricular, algo que parecía utópico y que hoy es un hecho".

El rector destacó que este Diplomado en el Enfoque por Competencias es fruto de ese proceso de actualización curricular, el cual se encuentra en su fase de implementación.

El rector precisó que, a través de este proceso formativo, se puso de manifiesto, una vez más, la voluntad y el deseo de superación de los profesores de la UASD.

"Sin duda alguna, esta labor de formación docente no hubiese sido posible sin los 45 facilitadores y miembros del Comité Evaluador, quienes asumieron el doble rol de guías y participantes, demostrando que el liderazgo académico se ejerce desde la práctica", refirió la máxima autoridad de la UASD.

Agregó que a esto se suma el trabajo conjunto de las facultades, escuelas, equipos técnicos y coordinadores de rediseño, que han trabajado de forma mancomunada para el éxito de ese modelo formativo.

Destacó la participación de los docentes, quienes tuvieron la oportunidad de rediseñar su práctica pedagógica, incorporando metodologías activas, enfoques innovadores y reflexiones profundas sobre los perfiles profesionales y de egreso que demanda la sociedad.

Finalmente, el rector expresó que este es el verdadero espíritu que debe mover a los uasdianos comprometidos con la modernización de la universidad.

En la actividad estuvieron presentes los miembros del Consejo Universitario; el director de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLADI), maestro Noel de la Rosa; la maestra Casilda Ávila, directora de la Dirección Curricular de DIGEPLADI; y la doctora Érika Montero, coordinadora del Diplomado Docente en el Enfoque por Competencias, entre otros.