Militares en retiro abordan en Congreso Mundial los retos de los veteranos en pensión

La Hermandad de Veteranos y Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional celebró en Santo Domingo el primer Congreso Internacional de Veteranos, un encuentro que reunió a representantes de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, bajo el lema “La transición al retiro”.

El evento, se desarrolló durante tres días en la sede de la Hermandad, el cual buscó generar un espacio de análisis y diálogo en mejoría de vida de los veteranos una vez que pasa a la vida civil.

Contexto y propósito del congreso

El congreso se convirtió en un espacio en el país, diseñado para compartir experiencias comparadas entre los sistemas de retiro militar de diferentes naciones.

Los veteranos destacaron la necesidad de fortalecer las políticas de acompañamiento a veteranos en su transición, con miras a garantizar condiciones de vida dignas luego de décadas de servicios en sus países.

El presidente de la Hermandad, mayor general retirado Valerio Antonio García Reyes, subrayó que los veteranos dominicanos, requieren apoyo integral en materia de salud, estabilidad económica y reinserción social.

Aseguró que el congreso buscó “abrir un debate sobre las políticas públicas necesarias para los retirados, escuchar experiencias internacionales y promover un espacio de cooperación permanente”.

El mayor general explicó que tanto el país caribeño como los países participantes saldrán beneficiados de los temas abordados en el acto congresual.

García Reyes adelantó que del encuentro surgió la afianzada idea de una alianza mundial de veteranos, con la meta de continuar realizando eventos periódicos para intercambiar prácticas y consolidar avances en la calidad de vida de quienes han servido a sus respectivos países.

Participación internacional

El congreso reunió a delegaciones de Colombia, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Brasil, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, España, Honduras, Venezuela y Chile, países que expusieron sus políticas y estrategias de apoyo a militares retirados.

La inspectora retirada de la Real Policía Montada de Canadá, Shirley Davermann, explicó que en su país los programas de retiro contemplan beneficios tanto para hombres como para mujeres, incluyendo la licencia parental, apoyo psicológico, acompañamiento financiero y preparación estructurada para la vida postservicio.

Por su parte, el coronel hondureño retirado Germán Morán Pavón destacó que el congreso evidenció “lo que significa el servicio a la patria”.

Voces de veteranos dominicanos

El evento contó con la participación de cientos de veteranos dominicanos que, vestidos con sus trajes militares, asistieron para escuchar las conferencias. Para muchos, representó la primera oportunidad de comparar su realidad con la de otros países.

El capitán retirado del Ejército de la República Dominicana, Pérez Díaz, expresó su emoción al participar en el encuentro: “Yo recibo asistencia médica y el salario por año, pero escuchar experiencias internacionales me abre la mente hacia nuevas posibilidades”.

Mientras tanto, el coronel retirado Pablo Leonardo Lora García, con dos décadas fuera del servicio, señaló que el congreso le permitió comprender cómo viven los veteranos en otros países y reflexionar sobre los avances que necesita el sistema local: “Esto ha sido todo un éxito”, expresó con orgullo.

Compromiso con integración y bienestar

El segundo día del Primer Congreso Mundial de Veteranos se celebró este martes en la sede de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, constituyendo una jornada de gran trascendencia en la que se reafirmó el compromiso con la integración y el bienestar de los veteranos militares y policiales a nivel internacional.

Las actividades comenzaron con un ambiente de fraternidad en el lobby principal, donde se congregaron los participantes del congreso, antes de dar inicio a la agenda académica en el salón principal de la Hermandad.

La mañana estuvo marcada por la Primera Conferencia Panel titulada “Sistema de Pensiones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional: Una mirada Global”, impartida por el Contralmirante (r) Edgar Edmundo Morillo González, de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela y miembro de la Federación Internacional de Militares Venezolanos Pensionados en el Exterior (FIMVEPEX). La moderación estuvo a cargo del Mayor General Paracaidista (r) Luis Antonio Luna Paulino, pasado Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Seguidamente se llevó a cabo el Panel 1: “Experiencias y Desafíos del Sistema de Pensiones de Militares y Policías”, con la participación de destacadas personalidades internacionales. Entre ellas, el General (r) Guillermo León León, expresidente de la Fuerza Aérea de Colombia y actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE); el General (r) Carlos Francisco Sagastume Ramos, del Ejército de Guatemala y vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA); y el Coronel de Infantería (r) Germán Morán Pavón, del Ejército de Honduras, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El panel contó además con la presencia del General de Brigada (r) Lic. Joaquincito Bocio Familia, presidente de Consulting Joaquincito BF & Asociados SRL; el Doctor José Adalberto Barrales, Comisario Jefe en retiro de la Guardia Nacional de México; y el Doctor Orlando Eduardo Geraldi, Desembargador Militar y juez del Tribunal de Justicia Militar del Estado de São Paulo, Brasil.

Análisis del Defensor del Pueblo

La jornada culminó con la participación del doctor Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, quien ofreció un valioso análisis sobre los desafíos del sistema de pensiones en el marco de los derechos fundamentales.

El desarrollo de este segundo día del Primer Congreso Mundial de Veteranos, celebrado ayer, se erigió como un momento histórico de diálogo, intercambio de experiencias y fortalecimiento de los lazos internacionales, confirmando el propósito de este encuentro: trabajar unidos por la dignidad y el bienestar de quienes consagraron su vida al servicio militar y policial.