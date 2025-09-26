Unicaribe gana premio “Ranking Educativo Innovatec 2025”

En el marco del Encuentro Internacional Innovatec y Líderes Innovadores 2025, celebrado en la Universidad Espíritu Santo (UEES), fue otorgado el Premio “Ranking Educativo Innovatec 2025, Excelencia Educativa e Innovadora” a la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Con este reconocimiento la academia se posiciona como la 27ª universidad más innovadora de Iberoamérica según el ranking Innovatec 2025. El galardón fue recibido por el canciller, José Alejandro Aybar, y la vicerrectora administrativa, Shahily Pimentel. La entrega estuvo a cargo de Josu Gómez Barrutia, presidente de Innovatec, acompañado de Laura Suárez, CEO Talent Hub.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la calidad académica, la investigación aplicada y la innovación educativa en la región Caribe y en Iberoamérica”, señaló Aybar al recibir el premio.

La vicerrectora administrativa, Shahily Pimentel destacó que “la distinción impulsa a Unicaribe a seguir fortaleciendo programas, alianzas y tecnologías que favorezcan la formación integral de nuestros estudiantes”.

Para Innovatec, el ranking busca reconocer instituciones que integran prácticas pedagógicas innovadoras, investigación con impacto social y vinculación efectiva con el entorno productivo y comunitario.

El Encuentro Internacional Innovatec y Líderes Innovadores 2025 reunió a autoridades educativas, investigadores y directivos para compartir experiencias y promover la colaboración interinstitucional.

Las universidades que recibieron los mejores cinco lugares son: en el puesto número 1, UEES Universidad Espíritu Santo (Ecuador), en el segundo, la Universidad Tecnológica de Monterrey (México) en el 3ero. ECOTEC (Ecuador) mientras en el 4to. figura la Universidad Continental (Perú) y el quinto recayó en UNIR (España).