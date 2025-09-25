Denuncian deterioro en el Centro Educativo El Caimito La Rosario en Moca

El director del Centro Educativo El Caimito La Rosario, Damián Morel, realizó un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd), para que intervenga esta escuela, ubicada en Moca, provincia Espaillat, debido a las grietas que están afectando las columnas de la infraestructura.

En un audiovisual donde el director realiza la petición de intervención al Minerd, se observan al menos tres columnas agrietadas. Una, con un pedazo del material ya desprendido, otra con una grieta más grande que atraviesa la pared y otra más pequeña.

Todas las grietas en las tres columnas están ubicadas en la parte inferior de las estructuras que sostienen el centro educativo.

“No sabemos la magnitud, pero pedimos la intervención porque quisiéramos evitar situaciones que comprometan la salud, la vida y la integridad de más de 700 personas que laboramos en esta institución”, indicó Morel.

Más grietas en otra escuela

El pasado 29 de abril de 2025, Listín Diario realizó un reportaje en el que denunció que, desde hace varios años, el Centro Educativo Don Bosco, ubicado en el municipio Moca, de la provincia Espaillat, tiene uno de sus edificios a punto del colapso, pues a simple vista se puede observar cómo han caído pedazos de paredes; varias grietas en las columnas; algunas de sus varillas ya son visibles y algunos de sus pisos tienen hoyos.

En esta escuela reciben docencia alrededor de 850 estudiantes y de estos, unos 250 pertenecen al edificio, donde el deterioro se evidencia principalmente en los salones de clases.