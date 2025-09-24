CONADIS impulsará aprendizaje de lengua de señas

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) informó que sostuvo varios encuentros con líderes de la comunidad sorda, reafirmando su compromiso con la inclusión, la eliminación de barreras de comunicación y la valoración de la diversidad lingüística.

Durante estas jornadas se socializaron los avances en el fortalecimiento del movimiento asociativo de la comunidad sorda, así como los trabajos vinculados al Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035; el Subindicador 9.06 del SISMAP; las acciones de accesibilidad en la administración pública y la aplicación de la Ley 43-23, que reconoce oficialmente la Lengua de Señas en la República Dominicana.

En un documento de prensa, Conadis indica que en un espacio de diálogo abierto, representantes de asociaciones y organizaciones de personas sordas compartieron propuestas, inquietudes y experiencias con las autoridades del organismo.

Esto, agrega, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y comunitaria para garantizar el cumplimiento de los derechos de esta población, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 5-13.

“El diálogo con los líderes de la comunidad sorda refleja nuestro firme compromiso de trabajar juntos en la construcción de políticas públicas inclusivas. La lengua de señas no es solo comunicación, es identidad, cultura y un derecho humano”, expresó Alexis Alcántara, director ejecutivo del CONADIS.

Por su parte, el presidente del Consejo, Benny Metz, destacó que la institución continuará impulsando programas de capacitación de intérpretes, la producción de materiales accesibles y la sensibilización en instituciones públicas y privadas para garantizar igualdad de oportunidades.

“Desde el CONADIS seguimos comprometidos con eliminar barreras y promover políticas inclusivas que garanticen la plena participación de las personas sordas”, dijo.

Agregó que en 2023 presentaron el Diccionario Oficial de Lengua de Señas Dominicana, disponible también en formato digital en www.diccionariolsrd.conadis.gob.do, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y uso de la lengua de señas en nuestro país.

Conadis destacó que, a través de su División de Sensibilización, desarrolla talleres orientados a fomentar una cultura de inclusión y enseñar formas adecuadas de comunicación con las personas con discapacidad, incluyendo la lengua de señas.

Dijo que la institución también ha establecido importantes colaboraciones con el Ministerio de Educación, Banreservas, la Junta Central Electoral y otras entidades, para la promoción y enseñanza de la lengua de señas, así como para la participación activa de intérpretes en diversas actividades oficiales y comunitarias.

Aplicación de la Ley

Listín Diario ha publicado durante esta semana una serie de reportajes donde se enumeran las diferentes barreras de acceso que afectan a la comunidad de personas sordas, entre ellas la de la comunicación, debido a la falta de una cultura de enseñanza de la lengua de señas en el país.

Se destaca que aún están a la espera de que se cumpla con la aplicación de la Ley 43-23, que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana, que aunque fue aprobada, generando una gran alegría entre esta comunidad, la misma se le ha opacado debido a la espera de que se ponga en ejecución, ante el silencio de las autoridades.