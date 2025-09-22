Estudiantes de escuela en Dajabón reciben clases en comedor y pasillos por falta de aulas

Estudiantes de la Escuela Básica Francisco Javier Ureña Canela en Dajabón reciben docencia en el pasillo, en el comedor, en la biblioteca y otras áreas del plantel educativo por la falta de aulas por lo que exigen la intervención rápida del Ministerio de Educación.

La directora del centro escolar Rosa Pacheco dijo que hay un grupo de estudiantes que reciben docencia en un rincón del comedor, otro grupo en el salón de maestros, salón de informática, pasillo, biblioteca, añadiendo que hay tres cursos en el salón multiuso.

“Pero aquí hay una necesidad de más de 200 sillas ahora mismo para reponer la que están dañadas, hay aulas que se sientan dos niños por una butaca”, dijo Pacheco, agregando que hay 654 estudiantes en la escuela, pero que la misma solo tiene capacidad para 350 o 360 alumnos.

Actualmente el Gobierno construye cuatro aulas para nivel inicial, que se espera que estén lista en diciembre, pero según la directora estas no serán suficientes, por lo que solicita al Ministerio de Educación (Minerd) aulas móviles o construir más espacios físicos destinados a la enseñanza.