ADP denuncia deficiencias en centros educativos a un mes del inicio del año escolar 2025-2026

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Seccional Monción, expresó a las autoridades educativas su preocupación por las graves situaciones que persisten a un mes de iniciado el año escolar y que atentan contra la calidad del proceso educativo en el municipio.

La ADP advierte que, de no recibir soluciones prontas, tomarán "acciones contundentes".

Esta denuncia se extiende a nueve centros educativos que aseguran aún no cuentan con el servicio de almuerzo escolar, lo que afecta directamente la asistencia y el rendimiento de los estudiantes.

Estos centros son el Liceo Juan José Rodríguez, escuela El Rodeo, Loma del Dajao, Laguna de Cenovi, Gurabo, Clavijo Arriba, Anastasio Valle, Duran y Clavijo Abajo.

La presidenta de la seccional de ADP, Miguelina Estévez, señaló con carácter de urgencia las obras escolares paralizadas, siendo los casos más críticos la escuela Meseta Arriba y la escuela de Loma del Dajao.

Otros centros sin terminar son el Centro Educativo Profesor Juan Bosch y la Escuela La Trinitaria. En el caso de Meseta Arriba, afirman que la situación es tan grave que los estudiantes no han podido iniciar el año escolar.

Filtraciones, falta de personal y opacidad en traslados

La seccional también destaca otras problemáticas urgentes en el Liceo El Cacique, que a pesar de tener pleno conocimiento de la situación, las autoridades no han resuelto las serias filtraciones que presenta el centro, poniendo en riesgo la salud de estudiantes y maestros.

Otra problemática es la falta de personal en las escuelas del municipio, debida a la escasez de personal administrativo y de apoyo, limitando el funcionamiento diario, mientras que la Oficina Distrital se encuentra "abarrotada de personal recién nombrado".

También el traslado y escalafón docente, debido a que se exige que los traslados y reubicaciones se realicen con transparencia y respeto a las normativas vigentes, y que se garantice la justa aplicación del escalafón docente, un derecho conquistado por el magisterio.

Llamado a las autoridades

Ante todas estas problemáticas, la ADP, Seccional Monción, exige soluciones inmediatas por parte de las autoridades educativas y gubernamentales. "La educación es un derecho, no una dádiva. Monción exige respeto, compromiso y respuestas", declaró un representante de la ADP.

Estévez reitera que se mantendrán vigilantes y darán seguimiento a estas demandas. En caso de que no se ofrezcan soluciones en un tiempo prudente, "estaremos tomando cartas firmes sobre el asunto en defensa de nuestros estudiantes y del derecho a una educación digna".