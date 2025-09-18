PUCMM presenta resultados del estudio “El estado de los asuntos corporativos en RD”

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) presentó este jueves los resultados de la investigación “El estado de los asuntos corporativos en República Dominicana: mapa 2025”.

El estudio confirma que la función de Asuntos Corporativos en el país se encuentra en un proceso de consolidación progresiva, marcado por la coexistencia de prácticas tradicionales y de modelos emergentes más estratégicos y profesionalizantes.

Los asuntos corporativos o Corporate Affairs se pueden definir como la función corporativa que gestiona la identidad, reputación y las relaciones estratégicas con los públicos internos y externos de las organizaciones.

Implica, además, prácticas que integran la comunicación, las relaciones gubernamentales, la gestión de la reputación y la transparencia.

El trabajo presentado evidencia que los asuntos corporativos se reconocen en el país como esenciales para la gestión de la reputación y la prevención de crisis. Sin embargo, persisten retos vinculados a la institucionalización del área, la formación especializada y la creación de marcos normativos que fortalezcan su legitimidad.

Sobre la 5ª. Jornada de Comunicación Corporativa

La Escuela de Comunicación de la PUCMM, realizará la 5ta. Jornada de Comunicación Corporativa del 22 y 23 de octubre de 2025, con el tema Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional.

Este evento convoca a los profesionales, estudiantes de grado y postgrado del área de la comunicación corporativa e institucional.

Se llevará a cabo desde las 5:00 pm. de la tarde hasta las 9:00 pm. en el Auditorio 1 de la PUCMM, en la Av. Bolívar esquina Abraham Lincoln, en el ensanche La Julia, en Santo Domingo.

resultados del estudio

Para la investigación, de la autoría de los doctores Ana Bélgica Güichardo, Alejandro Álvarez Nobell, Adrián Cordero y la profesora Rosario Medina Gómez se tomó una muestra aleatoria en la que participaron 120 personas mayores de edad que forman parte de los departamentos de comunicación de sectores diversos (empresarial, gobierno, ONG, entre otros).

Con este estudio la PUCMM se convierte en "pionera en las investigaciones sobre comunicación estratégica en el país", un campo profesional de la comunicación en crecimiento exponencial.

Se recuerda que desde 2020 cada año se celebra en esta institución la Jornada de Comunicación Corporativa, que en esta oportunidad se realizará el 22 y 23 de octubre próximo, y abordará el tema: “Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional”.

Sus resultados revelan que la función de asuntos corporativos en las organizaciones contribuye significativamente en la construcción de confianza, seguridad y una gestión proactiva ante conflictos y crisis de la empresa.

También, indica que la principal función en la gestión de los asuntos corporativos es planificar y dirigir estrategias para el posicionamiento de la organización en sus públicos.

“Además se evidencia que los líderes y responsables de los Corporate Affairs son cada vez más convocados a espacios de decisión estratégica en las organizaciones, aunque no siempre de manera permanente. El dato sugiere que aún existe un margen de avance para lograr que funcione integrado en los comités de dirección”, propone el informe.

Se destaca que el alcance de los Corporate Affairs ha trascendido el tradicional relacionamiento institucional, incorporando dimensiones relacionadas con la inteligencia corporativa, la sostenibilidad, la ética y la gestión de riesgos reputacionales.

La investigación concluye que la consolidación de un perfil profesional ético en los Corporate Affairs no solo fortalecerá la competitividad empresarial, sino que también aportará al cumplimiento ético, al desarrollo democrático y social del país.

Para ello, se requiere avanzar hacia la institucionalización de la gestión de los asuntos corporativos mediante políticas claras, códigos de conducta, marcos regulatorios y programas de formación especializada.

Esta es la segunda investigación de este tipo impulsada por la Escuela de Comunicación de la PUCMM bajo la dirección de la vicerrectoría de Investigación e Innovación, y contó con el apoyo de la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de República Dominicana (Asodircom) para la publicación de estos resultados.

Estos estudios han contado con el aval de Latin American Monitor, con el doctor Alejandro Álvarez Nóbel, entidad que tiene como propósito contribuir al desarrollo disciplinar y profesional, en comunicación estratégica y relaciones públicas, también, con el apoyo de diversas organizaciones del sector y marcas consultoras.