Estudiantes del Liceo Elpidio Brito Cueto reclaman terminación del plantel

Estudiantes del Liceo Elpidio Brito Cueto realizaron un paro de docencias en reclamo de la culminación de los trabajos de construcción de su plantel escolar, huelga que ha captado la atención de la comunidad, los jóvenes exigen una respuesta inmediata ante la serie de promesas incumplidas.

Los trabajos fueron iniciados hace alrededor de 13 años.

Desde hace varios años, la construcción del liceo ha sido objeto de discursos y compromisos por parte de las autoridades, pero la falta de acción tangible ha dejado a los estudiantes en una situación precaria.

La demanda central de los estudiantes es la terminación de las obras del Liceo Elpidio Brito Cueto debe llevarse a cabo de forma inmediata. Sin instalaciones adecuadas, el derecho a una educación de calidad se ve comprometido. "Queremos un liceo digno", enfatizaron.

A través de las redes sociales, los jóvenes invitaron a la población a unirse a su lucha. Comparten su mensaje en un vídeo donde exponen su situación y solicitan apoyo.

De acuerdo al reporte de Julian Pichardo los estudiantes advierten que no asistirán a recibir la docencia hasta que su demanda no sea acogida por las autoridades.