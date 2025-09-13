Cuatro adolescentes detenidos presuntamente por intoxicación de estudiantes en escuela de Nagua
Uno de los implicados admitió haber encontrado el frasco debajo de un árbol, ingresándolo al centro y dispersándolo en uno de los baños.
Cuatro adolescentes fueron detenidos el viernes tras ser acusados de lanzar gas pimienta en el baño del Liceo José Francisco del Rosario Sánchez, ubicado en el kilómetro 5 del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez.
Según información ofrecida por Juan Raúl Quiróz, procurador fiscal de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, uno de los implicados admitió haber encontrado el frasco debajo de un árbol, ingresándolo al centro y dispersándolo en uno de los baños.
El hecho causó la intoxicación de más de 16 estudiantes, así como de personal administrativo y docente, quienes tuvieron que ser trasladados de emergencia a distintos centros de salud de la localidad.
Según el informe oficial, al menos tres de los afectados permanecen ingresados y bajo observación médica.
En tanto, los acusados se encuentran detenidos en el cuartel policial de Nagua a la espera de que se le conozca la medida cautelar correspondiente, mientras las autoridades continúan las investigaciones del incidente.