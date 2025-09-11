Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de PUCMM recibe la acreditación ABET

El programa de grado en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ha sido acreditado por la Engineering Accreditation Commission (EAC) de ABET, una organización sin fines de lucro con certificación ISO 9001 dedicada al aseguramiento de la calidad.

A través de la acreditación de programas académicos, el reconocimiento de credenciales y la evaluación del aprendizaje estudiantil, ABET respalda la excelencia educativa en todo el mundo.

“Esta acreditación es un logro trascendental para la PUCMM y para nuestro programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Representa una garantía de que nuestros egresados reciben una formación alineada con estándares internacionales y que cuentan con las competencias necesarias para competir y destacar en los escenarios profesionales más exigentes”, expresó el rector de esta Madre y Maestra, el padre Secilio Espinal.

La institución comunicó que el proceso voluntario de revisión de ABET, es ampliamente respetado porque agrega un valor fundamental a los programas académicos en disciplinas técnicas, donde la calidad, la precisión y la seguridad son de máxima importancia.

Los criterios de ABET, desarrollados por profesionales técnicos de las sociedades miembros, se centran en la experiencia y el aprendizaje de los estudiantes. Las revisiones de acreditación de ABET evalúan los planes de estudio, el profesorado, las instalaciones y el apoyo institucional, y son realizadas por equipos de profesionales altamente cualificados de la industria, la academia y el gobierno, con experiencia en las disciplinas de ABET.

Actualmente, ABET acredita 4,773 programas en 930 universidades de 41 países y regiones al primero de octubre de 2024.