Se gradúan 168 estudiantes de Liceo Prepara en Bonao

Hombres y mujeres del Liceo Prepara Francisco Antonio Batista García, ubicado en el municipio Bonao, celebraron su graduación tras culminar sus estudios secundarios.

En total, fueron 186 los estudiantes de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas que ahora pasarán a la vida universitaria.

Una de las graduadas fue Asly Rodríguez, quien, a pesar de las adversidades que ha tenido, logró superar estos estudios para llegar a la universidad a cursar sus estudios superiores.

Rodríguez manifestó que para ella no fue nada fácil, pues además de trabajar tenía que ir a estudiar.

"Estudié con personas mayores que yo, que tenían hijos y que, al igual que yo, tenían que trabajar, y aun así hacían todo lo posible por asistir".

Esta joven de 20 años dijo que cada día que tenía que asistir a sus clases, debía hacer un gran sacrificio para poder llegar a tiempo, "porque vivo muy retirado de la escuela, pero yo no me fajé, me puse las pilas y siempre di lo mejor.

Agregó que la mayoría de los maestros eran muy comprensivos, lo que le generaba mayor motivación.

"Hubo días que llegaba cansadísima, pero seguir adelante y avanzar me daba fuerzas para continuar. Todo el esfuerzo valió la pena, porque al final logré graduarme", expresó.

Dijo también que esta experiencia en Prepara le enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo y que con determinación y dedicación se pueden lograr las cosas que se propongan, "aunque las cosas se pongan duras".

Como consejo, exhortó a los jóvenes que nunca es tarde para estudiar, y que tampoco hay excusas siempre y cuando uno realmente se lo proponga.