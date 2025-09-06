Protesta en Escuela Los Algarrobos por falta de docentes y personal

Con carteles en mano, padres de estudiantes salieron a protestar por la “ineficiente e incompleta” situación que está pasando la Escuela Primaria de Los Algarrobos en La Vega.

“No es verdad que todo está bien. Hay demasiada debilidad en el sistema educativo, empezando por la falta de docentes cuando muchos maestros esperan en el banco de elegible”, expresó con gran indignación Mario Acevedo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de seccional La Vega, quien exige mayor atención a las escuelas por parte del Ministerio de Educación.

La escuela, según indican los protestantes, cuenta con una única conserje, baños ineficientes con humedad, falta de docentes y de aulas.

“Los niños se la pasan cambiando de aula y tomando clases en el patio porque estas no dan basto”, explicó una madre que se encontraba en la marcha.

“No hay maestro de educación física y los cursos están sobrepoblados. Un solo maestro no puede con tantos alumnos”, indicó Mercedes Paulino.

Otras quejas fueron la falta de nombramiento del personal administrativo y conserjes, aparte de que los pocos maestros que hay, se quedan limpiando los cursos luego de terminar su horario laboral.

“Hay centros educativos en construcción paralizados desde hace años, y centros como este que no están completos”, especificó Acevedo.