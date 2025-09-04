Educación cubrirá gastos médicos y psicológicos de estudiante que resultó con brazos fracturados

El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que ha tomado medidas para garantizar la atención integral de la estudiante de 13 años que resultó con fracturas en ambos brazos tras el incidente ocurrido en el Liceo del distrito municipal Las Cañitas, provincia Hato Mayor.

El Minerd resaltó que las autoridades distritales visitaron la residencia de la menor para recolectar las facturas correspondientes a los gastos médicos en los que ha incurrido su familia, los cuales serán reembolsados conforme a los lineamientos establecidos por la póliza del Seguro Estudiantil vigente. También, precisó se cubrirán los costos restantes del tratamiento requerido.

“El Minerd ha dado seguimiento constante a este caso y reitera su compromiso con el bienestar, la seguridad y la salud física y emocional de todos los estudiantes del sistema educativo público. Ante cualquier situación que afecte la integridad de un alumno, se activa de inmediato el protocolo correspondiente para garantizar una atención médica adecuada y oportuna”, indicó la institución en un comunicado.

El Ministerio reiteró que todos los estudiantes del sistema público de educación preuniversitaria cuentan con una póliza de seguro estudiantil contratada a través de Seguros Reservas.

De igual forma, lamentó el accidente y dijo se mantiene acompañando a las familias a través de la dirección regional.