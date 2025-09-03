Madre pide intervención del Minerd luego de que hija se fracturara brazos tras caerle portón de escuela

Una madre realizó un llamado al Ministerio de Educación para que intervenga en el centro escolar del distrito municipal, Las Cañitas en la provincia Hato Mayor, luego de que su hija resultara con los dos brazos fracturados al caerle un portón de un centro escolar encima en

Rita María Mota denunció que su hija de 13 años resultó gravemente herida, luego de que el portón corredizo del Liceo en Las Cañitas se desprendiera y cayera sobre la menor, resultando con fracturas en ambos brazos.

Al momento del hecho, la menor se encontraba a la espera del transporte escolar para retornar a su hogar.

Denunció que no es la primera vez que la puerta de entrada al plantel se desprende, y que al ocurrir el hecho ninguna autoridad del centro escolar auxilió a la menor. Expresó que ningún docente brindó ayuda ante el hecho, justificando que no podían dejar a los alumnos solos en las aulas.

Asimismo, reclamó que ningún docente o empleado del plantel le llamara para informarle de la situación o marcara al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911) para que la niña fuera atendida.

Finalmente, la menor fue socorrida por un padre que estaba en el lugar, quien la trasladó hacia un centro de salud, y posteriormente fue referida hacia Hato Mayor, donde terminó con ambos brazos enyesados.

La madre pidió al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps tomar cartas en el asunto para que hechos como este no se repitan, y la seguridad de los estudiantes esté asegurada.

Acompañamiento psicológico

De acuerdo a informaciones, una comitiva del Distrito Educativo 05-05 visitó la menor para darle acompañamiento psicológico, sin embargo, rechazaron que la directora distrital no brindara a la madre una explicación de lo ocurrido.