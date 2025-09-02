Primera semana del nuevo año escolar sin docencia en liceo de Pedro Brand

Los seis primeros días de docencia de este nuevo año escolar 2025-2026 no han sido aprovechados por los estudiantes del Liceo Gregorio Luperón, ubicado en el municipio Pedro Brand de Santo Domingo.

Los docentes de este centro educativo, vestidos negro, mantienen la docencia paralizada debido a que están a la espera de que se cumpla con asignar la Jornada Escolar Extendida, como había prometido el Ministerio de Educación.

"No ha querido dar respuestas, si la directora del distrito no tiene la capacidad para darnos respuesta, que venga el director regional o que venga el ministro, que nosotros con gusto aquí los esperamos y les mostramos que verdaderamente estamos listos para iniciar nuestro año escolar en jornada extendida", explicó Enmanuel Gálvez, docente del centro y miembro de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE).

"Tenemos más de un año en esta lucha y nosotros lo que estamos exigiendo es algo justo, el avance para la educación de nuestro municipio", dijo Gálvez.

La APMAE del liceo detalló que en agosto de 2024 las autoridades educativas habían prometido esto, pero aún siguen a la espera, y que debido a ello, no se ha iniciado la docencia como había ordenado el Ministerio de Educación, a pesar de que estos han agotado todos los pasos y procedimientos de lugar para ser incluidos en la Jornada Escolar Extendida.

Además, agregó que la implementación de esta tanda no es en beneficio de los docentes, sino de cada estudiante.

"Vinieron del Ministerio a hacer todo tipo de evaluaciones, vinieron del Inabie a hacer todo tipo de evaluaciones y en todo fuimos aprobados, entregamos múltiples comunicados", dijo Gálvez.

Ante esta falta de clases, varios padres de estudiantes que cursan sus estudios en este liceo expresaron que necesitan una respuesta.

"Yo estoy muy preocupada porque prácticamente ya vamos para una semana de clases y aún no tenemos respuesta. Esto no es un relajo, este es el liceo de nuestros hijos y estamos reclamando nuestro derecho", dijo otra madre.

Hasta la fecha, estos estudiantes continúan sin recibir clases, mientras que el Ministerio de Educación no ha ofrecido alguna respuesta ante este llamado.