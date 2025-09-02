Padres deciden no enviar a sus hijos a escuelas en La Descubierta por difíciles condiciones del plantel

En un entorno global en donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de aulas inteligentes y recursos tecnológicos que sirven de apoyo a la labor educativa, el alumnado del Liceo Politécnico Juan Ruperto Polanco de La Descubierta, provincia Independencia, está a cientos de millas para llegar a la modernidad en este eje transversal para el desarrollo de los países.

En esta localidad, por lo “chiquito” que resulta el centro educativo, la dirección del Liceo Politécnico se ha visto en la necesidad de improvisar aulas debajo de los árboles para poder cumplir la tarea de educar a niños, niñas y adolescentes de esta localidad en edad escolar.

Se trata de una situación que “no es nueva”, pero la comunidad ya siente que “se rebosó la copa”, decidiendo una acción extrema: “no enviar a sus hijos e hijas al centro educativo”.

La Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) decidió colocar este martes candados diferentes a la puerta de acceso del centro escolar e impedir al profesorado ingresar al interior del Liceo Politécnico “Juan Ruperto Polanco” a cumplir con esa tarea de enseñar, aun en las condiciones más difíciles como ocurre actualmente: debajo de los árboles.

La decisión de cerrar esta escuela será hasta tanto alguna autoridad del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) se presente al centro a explicarle a ellos cuándo se resolverá esta situación de ofrecer docencia debajo de los árboles.

En la temporada de lluvias, el estudiantado de este politécnico no recibe docencia, lo que impacta negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ante el déficit de aulas, desde el Minerd se ha ofrecido instalar aulas móviles, las cuales se prometieron a este centro educativo, pero estas aún no han llegado y los estudiantes tienen que recibir docencia en condiciones antipedagógicas, lo que impacta en forma negativa en la calidad de la educación que se da al alumnado de esta localidad de la frontera con Haití.

También en Barahona

También en la vecina ciudad de Barahona, el profesorado, padres, madres y amigos de la Escuela Básica Clarence C. Halmitton Oxley no impartirán docencia a partir de este próximo miércoles.

Según dijeron los profesores, la razón para tomar esta decisión es que la calle de acceso al centro educativo está en muy malas condiciones y no han valido las exigencias para que se mejore lo que consideran como un “camino vecinal”.

Relatan que, como consecuencia de lo “inservible” de la vía de acceso, tanto estudiantes como profesores han resultado lesionados al caerse de los motores que los transportan hasta el centro escolar.

Dijeron que en su búsqueda de que se arregle el pedazo de calle que da acceso a la escuela, se han reunido con la gobernadora, con el responsable regional de Obras Públicas, con la Regional 01 y el Distrito Escolar 0103, pero solo han sido promesas, mientras la situación persiste.

En ese sentido, anunciaron que a partir de este miércoles la comunidad de padres, madres y amigos de la escuela no enviará a sus hijas e hijos en edad escolar al centro educativo hasta tanto las autoridades encuentren una solución a esta problemática de la calle que lleva hasta la escuela.