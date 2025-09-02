Nuevo año escolar recibe a estudiantes de escuela Patria Mella con deficiencias infraestructurales

En el Centro Educativo Patria Mella, una escuela de Jornada Escolar Extendida ubicada en Santo Domingo Este, los estudiantes han tenido que ser despachados al mediodía por los trabajos de infraestructura que se están realizando.

Según explicaron los docentes de esta escuela, los trabajos de remozamiento que debieron ser iniciados en la temporada de vacaciones se empezaron recientemente, lo que ha causado el recorte del horario.

"Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con algunas autoridades, distritales y regionales, para que a partir del mediodía puedan ellos seguir su jornada de trabajo de intervención", dijo el profesor Rubén Cuevas.

Cuevas expresó que "las autoridades no debieron ni siquiera esperar que un centro educativo llegue a estas condiciones", pues en este plantel escolar, además de la jornada extendida, se imparte docencia en la noche y fines de semana, pero que los más perjudicados de la pérdida de docencia son los de la mañana.

Los baños de la Escuela Patria Mella no tienen pozo séptico, lo que genera un mal olor en el recinto escolar. Los techos no tienen protección, dejando a la vista la tubería en mal estado y antigua que posa en el lugar.

Pisos deteriorados en Escuela Patria MellaLeonel Matos

Muchos puntos de sus paredes están agrietados, las ventanas están rotas, mientras que las puertas y cajones de almacenamiento están oxidados.

Una de sus aulas no tiene pizarra, mientras que la electricidad ha estado fallando desde hace un tiempo, impidiendo el uso de los abanicos, bombillos o cualquier artículo que necesite el uso de electricidad.

Este centro educativo carga consigo una acumulación de butacas dañadas desde hace meses, que en reiteradas ocasiones la directiva ha comunicado esta queja a las autoridades del Ministerio de Educación, pero las respuestas han sido mínimas.

Hasta ahora, los estudiantes conviven en medio de una construcción, arriesgando sus vidas con las piedras, varillas y otros materiales.

Techo sin protección en Escuela Patria MellaLeonel Matos

Baños deteriorados en Escuela Patria MellaLeonel Matos