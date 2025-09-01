En Tenares estudiantes volverán a recibir docencia en funeraria porque liceo no está listo

Los estudiantes del Liceo Isidro Antonio Estévez de Blanco, ubicado en el municipio Tenares de la provincia Hermanas Mirabal, se verán en la necesidad de volver a recibir docencia en la funeraria municipal donde hace unos meses habitaban, debido a la falta de espacios.

Las autoridades educativas cargan consigo más de 11 años construyendo el nuevo plantel, pero actualmente estos trabajos avanzan de forma lenta y el nuevo año escolar no fue recibido de la mejor manera.

Enmanuel Hernández, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Tenares, explicó que los estudiantes están repartidos en diferentes puntos para recibir sus clases, mientras que una parte sigue en sus casas.

Un grupo está en las dos aulas móviles que el Ministerio de Educación había trasladado al lugar hace unos meses para desocupar la funeraria, pero debido al poco espacio y falta de butacas, otra parte de estos jóvenes recibe docencia en una iglesia, pero el resto de estos casi 200 alumnos sigue sin tomar clases.

"La directora va a tener que colocar otro grupo más que está en su casa todavía en la funeraria de nuevo", dijo Hernández, quien destacó que las oficinas de este centro aún siguen funcionando en la funeraria.

Promesas

Durante un encuentro con los representantes de la ADP y el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, a inicios de este año, se acordó la terminación de este plantel escolar con el fin de que puedan iniciar este año escolar 2025-2026, pero el lugar sigue desocupado.

"El Ministerio de Educación dice que están a un 90% los trabajos que se han desarrollado en la obra y, como nos podemos dar cuenta, no es así, ya que faltan todavía muchísimas cosas por hacer y los estudiantes que", dijo Adamilka Espinal, secretaria de la Secretaría de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo de la ADP.