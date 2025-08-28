Raquel Peña verifica en el Inabie avance en la entrega de útiles escolares

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, supervisó este miércoles algunos de los almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), para verificar la logística de distribución de los kits escolares, con los que se completará el 100 % de cobertura a la población estudiantil.

Raquel Peña hizo una parada en las instalaciones del Inabie mientras regresaba a Santo Domingo, tras agotar una agenda de trabajo que incluyó la apertura de la Expo Mayoristas 2025, un encuentro con estudiantes y la entrega de cuatro obras deportivas, de salud y comunicación vial en las provincias Sánchez Ramírez y Duarte.

Durante el recorrido, la vicepresidenta verificó la fase logística de recepción, armado y distribución de los kits y afirmó que el trabajo arduo que se está realizando es para que a las niñas, niños y jóvenes no les falte nada y puedan iniciar su año escolar.

“Desde que llegué aquí, lo que yo percibo, a las 11:30 de la noche, es una sonrisa de todos ustedes y eso yo no tengo como agradecérselo y tampoco nuestro presidente Luis Abinader”, dijo Peña a los colaboradores del Inabie.

La también presidenta del Gabinete de Educación adelantó, además, que el gobierno implementará una planificación más rigurosa para el próximo año lectivo.

En tanto, el director ejecutivo del Inabie, Rafael Adolfo Pérez de León, dijo que se han agilizando los despachos de la utilería escolar a los centros educativos a nivel nacional.

“Como parte del plan de acción hemos establecido jornadas extraordinarias de trabajo, hasta completar el despacho total, en el menor tiempo posible”, dijo Pérez de León.

Sobre los kits

Los combos de artículos escolares y uniformes están clasificados por nivel: inicial, básica y secundaria.

Los estudiantes de los primeros grados reciben una mochila equipada con un cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz, además de un polo shirt, pantalón, un par de medias y zapatos.

Personal entregando útiles escolares

En tanto, los alumnos de nivel básico y secundario reciben una mochila con tres cuadernos con líneas, lápices de colores, sacapuntas, lápiz, goma de borrar, cartabones y regla, junto a su uniforme compuesto por polo shirt, pantalón, medias y zapatos.

Hasta la fecha se han distribuido más del 63 % de los kits escolares; sin embargo, el ritmo de entrega va creciendo en un 1 % diario y a partir del viernes se instalarán nuevos equipos de trabajo para duplicar el porcentaje y finalizar las entregas en 20 días