Raquel Peña asegura que Inabie hará entrega de los uniformes faltantes

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) inició el proceso de entrega de uniformes escolares, luego de inconvenientes con la licitación que los autorizaba.

“Se estaba resolviendo el problema de la licitación, pero se ha llegado a un acuerdo con Compras y Contrataciones para dentro de un marco de la ley, ellos ya están empezando a entregar los uniformes paulatinamente y en las escuelas van a tener la flexibilidad, porque se sabe que hay algo de ellos”, aseguró Peña.

La Vicepresidenta de la República habló del tema durante su participación en el acto de firma de un acuerdo entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), para la entrega de becas a maestros como parte del proyecto "Talento digital".

Luego del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, escuelas denunciaron la llegada incompleta de útiles escolares, así como de uniformes; esto causó molestias a los padres de niños, que aún no cuentan con los materiales para utilizar en las aulas.

Padres y directores de escuelas ha estado denunciando que lo que ha estado distribuyendo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha sido incompleto y que las tallas que llevan a los diferentes planteles no corresponden a las de los estudiantes, destacando que llegan grandes.

En un comunicado, el Distrito 1002 expresó a las autoridades del Inabie que varios centros educativos suscritos no recibieron la totalidad de los uniformes escolares, de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados.

Durante LA Semanal del pasado lunes, el director del Inabie, Adolfo Pérez, anunció que hasta ese momento se han entregado un 60% de los kits y que por día se entregan unos 25,000 en todo el país.

Pérez aseguró que en unas tres o cuatro semanas podrían entregarse en su totalidad, pues se acordó con suplidores textiles y de calzados validados acelerar la entrega.

Semanas antes del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, Inabie detalló que, debido a la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló parcialmente las adjudicaciones de calzados escolares, así como otras disposiciones administrativas, alrededor del 40% de los estudiantes no recibirán la utilería escolar antes del inicio del año 2025-2026.