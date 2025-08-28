Estudiantes reciben nuevo año escolar cruzando río para asistir a la escuela en Tamayo

Una vez más, el Centro Educativo Antonio Duvergé Duval de Honduras recibió a sus estudiantes en condiciones extremas de abandono y vulnerabilidad, sin que las autoridades del Ministerio de Educación hayan respondido a la demanda de la comunidad.

Este centro educativo, con más de 20 años de espera por una reconstrucción, solo imparte docencia hasta 4to de primaria. Para continuar sus estudios, los niños y niñas deben trasladarse a las comunidades de El Higuito o Fondo Negro, cruzando el río Yaque del Sur en una balsa improvisada con cuatro tanques, lo que los expone a altos riesgos de ahogamiento, abusos o accidentes.

Centro Educativo Antonio Duverrgue Duval de Honduras

Los estudiantes inician su trayecto desde las 6:00 de la mañana, caminan largas distancias hasta el río y pagan 50 pesos por el cruce. Algunos deben nadar, mientras otros son exonerados del pago, para luego depender de “bolas” hasta llegar a los centros educativos de esas comunidades.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de su presidente en Tamayo, Luis Medina, ha denunciado la situación desde el 2018, sin recibir respuestas. Según Medina, en una ocasión recibieron la visita de ingenieros del Ministerio de Educación que visitaron el plantel, y dijeron que el mismo no es apto para ser reconstruido y recomendaron su demolición; sin embargo, sigue funcionando en iguales o peores condiciones.

Los comunitarios están exigiendo por lo menos la construcción de una verja perimetral, pues personas y hasta animales penetran al plantel, afectando la docencia en las pocas aulas disponibles.

Estudiantes cruzando río para asistir a la escuela en Tamayo (2)

Piden construcción de un puente

De igual manera, reclaman con urgencia la construcción de un puente sobre el río Yaque del Sur, ya que no solo los estudiantes, sino también los agricultores, deben recurrir a balsas improvisadas para transportar sus productos a la ciudad.

“Es lamentable que en pleno siglo XXI nuestros niños y niñas estén condenados a arriesgar sus vidas para estudiar”, expresaron los comunitarios, quienes reiteraron el llamado al Ministerio de Educación y al Gobierno Central para que den una respuesta definitiva a esta problemática.