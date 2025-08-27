Escuelas se quejan por entrega de utilería incompleta y tallas grandes

Para este segundo día del nuevo año escolar 2025-2026, la asistencia de estudiantes a los diferentes centros educativos del país mostró un leve aumento, aunque sin abarcar toda la matrícula escolar, mientras que algunos centros educativos han expresado quejas por la utilería escolar que ha llegado.

Detallaron que lo que ha estado distribuyendo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha sido incompleto y que las tallas que llevan a los diferentes planteles no corresponden a las de los estudiantes, destacando que llegan grandes.

En la Escuela Emma Balaguer de Vallejo, la presencia de estudiantes ha sido alta, pero no en su totalidad. A este centro educativo la utilería escolar aún no ha sido entregada.

En la Escuela Primaria Prof. Darío Castillo, la asistencia de estudiantes es menor del 50% de los 225 estudiantes que cursan sus estudios. En el caso de los uniformes, zapatos y mochilas, el director Bartolo Guzmán Rodríguez manifestó que lo que ha llegado es incompleto.

"Un problema, incompleto y no se corresponde, mandaron unos polos L y XL, eso no puede ser posible, aquí lo que hay son niños", agregó Rodríguez, destacando que las edades de estos alumnos van de los 5 a los 12 años.

Sobre los zapatos dijo que las tallas no han sido variadas y pocas, "no se corresponde para nada y de mochilas no llegó nada, no llegaron cuadernos".

El director enfatizó que esto ha sido un descontento para los padres, pues la directiva de este centro, durante una reunión, les explicó que esta utilería escolar que entregó el Inabie no alcanza para todos los estudiantes, por lo que la entrega que se ha estado haciendo es incompleta.

"Nosotros reunimos a los padres y los concientizamos, les dijimos que no hay para todos, si les damos un poloché y un pantaloncito, pueden llevarse el zapato".

Además, dijo que la cantidad de mercancía que entregan a las escuelas no corresponde con la que se detalla en la documentación.

Esta escuela y otros centros pertenecientes al distrito 1002 enviaron una comunicación expresando la situación a las autoridades del Inabie para obtener una solución.

Esta misma situación la compartió la Escuela Emiliano Vásquez Mapello, pues a este plantel educativo, que tuvo una asistencia de estudiantes mayor, solo se les entregó el uniforme y no a todos los estudiantes, faltando la mochila con todo lo que trae consigo.

La matrícula es de 240 niños, pero solo se hizo entrega de 170 uniformes, con algunas tallas muy grandes para estos estudiantes de primaria.

"Entregaron la primera parte y quedaron en volver a traer lo que nos falta", dijo la directora Deleida Montes.

Inabie ha entregado 60% de mercancía

Durante LA Semanal del pasado lunes, el director del Inabie, Adolfo Pérez, detalló que hasta la fecha se han entregado un 60% de los kits y que por día se entregan unos 25,000 en todo el país.

Pérez aseguró que en unas tres o cuatro semanas podrían entregarse en su totalidad, pues se acordó con suplidores textiles y de calzados validados acelerar la entrega.