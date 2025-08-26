¡Atención, padres! Vuelve el bono a mil por cada estudiante

El Ministerio de Educación anunció que ya está disponible el bono escolar de 1,000 pesos dominicanos.

El Minerd detalló que esto es el empujón que necesitan los padres para que sus hijos lleguen más lejos.

La entidad explicó que son 1,000 pesos por cada estudiante que ya están disponibles para ser retirados.

Para obtener este bono, se debe ingresar a la página web https://www.bonoamil.gob.do/Consulta, luego de esto, registrar la cédula.

Página para verificar el bono a mil

Luego de esto saldrá el mensaje: ¡Felicidades! Usted será beneficiado con RD$1,000.00. Recibe tu Bono a Mil por la educación de RD$1,000.00 por estudiante vía código SMS a través de Remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales. Y que tus niños reciban el empujón que necesitan para iniciar este año escolar como estrellas.

Mensaje tras obtener el bono a mil

En caso de que su hijo no esté registrado, se debe agregar el ID del estudiante a la página.