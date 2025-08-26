Sin almuerzo, sin transporte y con problemas de energía: Estudiantes con síndrome de Down sin clases

La Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down denunció que más de 150 estudiantes de este centro no tienen fecha para el inicio del nuevo año escolar debido a los incumplimientos del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

La Apmae detalló que el Centro Educativo Integral Adosid, durante dos semanas, no tuvo energía eléctrica y que ayer fue restablecida, pues según explicó Ingrid Molina, existe un convenio con el Ministerio de Educación que especifica que esta debe ser cubierta por dicha institución, pero no se está realizando el pago. El acuerdo incluye cubrir los gastos de basura y agua.

Molina dijo que los fondos descentralizados que recibe este centro educativo son de 30,000 pesos dominicanos, y destacó que “no dan ni para comprar papel de baño en el mes”.

Los denunciantes señalaron que este centro educativo, de Jornada Escolar Extendida, tampoco recibe el servicio de merienda y almuerzo escolar que distribuye el Inabie, “a pesar de nuestras reiteradas comunicaciones, el Inabie aún no ha realizado la inspección correspondiente” detalló la representante.

También solicitaron al Inabie la entrega del uniforme y toda la utilería escolar que necesitan estos jóvenes, pues informaron que lo que envió la entidad fue mercancía incompleta.

Lista de los útiles que recibieron para el inicio del año escolar 2025-2026 los estudiantes del centro Asociación Dominicana de Síndrome de DownJosé Alberto Maldonado

La representante explicó que aún no se le ha designado un transporte a este centro. “Necesitamos un autobús escolar, el Minerd nos ofertó un autobús sin chofer, ni con mantenimiento, ni con combustible”.

Dijeron que lo rechazaron.

Agregaron también que persiste la falta de personal y que hay cinco maestras que están asignadas al centro con un sueldo, pero no asisten a impartir las clases.

Estas docentes fueron identificadas como Ana Feliz Figari del nivel incial, Valéria Núñez Mercedes y Mercedes Lapaix de la Rosa de secundaria, Génesis Emmanuel Pirón de educación Física y Estefany Jiménez de Informática.

La Apmae hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, del Inabie y al presidente Luis Abinader para que se cumpla con lo que se había acordado para este centro y así garantizar los servicios básicos y que los estudiantes reciban una educación digna.