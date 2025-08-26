ADP protestará este miércoles en Neyba en reclamo por traslado de maestros

Solo había transcurrido algunas horas cuando este martes, las filiales Galván y Neyba de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), anunciaban para mañana miércoles un piquete en demanda del traslado de maestros de idiomas y de informática que laboran fuera de esta zona, en las oficinas de la Regional 18 de Educación y del Distrito Escolar 18-01.

Según el presidente de ADP en Galván, Wander Cuevas, las autoridades educativas hicieron que maestros se postularan en una plataforma, sin proyectarles las necesidades de los centros educativos y que después de designarlos fuera, “existen plazas para otros profesores que supuestamente piensan contratar”.

“No les vamos a permitir un solo contrato hasta que trasladen a esta zona esos maestros y luego que trabajen con los contratados deben darles prioridad a los que están en banco de elegibles desde el año 2021”, advirtió Wander Cuevas.

REGIONAL 18 DE EDUCACION

La directora de la Regional 18 de Educación, Virginia Encarnación, dijo que, si bien es cierto que las proyecciones de necesidades de su jurisdicción no aparecieron en la plataforma, a los maestros no se les obligó postularse a otras regionales ni distritos educativos, como asegura la ADP.

“Un mes antes habíamos enviado las necesidades que tenemos, solo del Distrito Escolar 18-01 mandamos una cantidad de 26 docentes en el área de informática. Seguimos gestionando la solución a ese reclamo”, dijo la funcionaria.

La directora regional de Educación, reconoció que en la regional hay centros educativos que requieren de maestros de idiomas y de informática porque los que hay no están formados en esas áreas.

“Por tal razón serían bienvenidos a nuestra regional estamos en la disposición de recibirlos siempre que desde la sede nos concedan esa petición”, dijo Encarnación.

La directora regional de Educación, ponderó el éxito con el que inició el pasado lunes el año escolar 2025-2026 y aseguró que al menos 233 centros educativos, que constituyen el 99% de los plateles, fueron aperturados con la presencia de más del 70% de una matrícula de 47,765 estudiantes, y el 94% del personal docente, administrativo y de apoyo.

Al agradecer el apoyo de los actores del sistema, Encarnación, abogó para que hagan posible la totalidad de los alumnos en sus aulas.

Dijo que para este año se integraron 81 nuevos docentes y 67 colaboradores administrativos en los distritos escolares de Tamayo, Villa Jaragua, Jimaní, Duvergé, y Neyba.