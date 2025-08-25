Venta de libros ha estado lenta y hay quejas por precios

Durante el fin de semana, la asistencia de la gente en busca de los libros escolares ha sido lenta en el Paseo de la Lectura, en la avenida Duarte, un lugar comúnmente visitado por los ciudadanos del Gran Santo Domingo.

Según explicó Wilfredo Alonso, de la Librería Rambalde, esta poca asistencia se debe al alto costo de los libros y que ya no es lo mismo que en años anteriores.

“El precio de los libros está demasiado caro, las editoras están acabando”, detalló Alonso.

Los precios de los libros van desde los 2,060 pesos, aunque este monto puede ser menor si adquieren estos escritos con la opción de intercambio.

Marco Castro, otro vendedor, expresó que para este año la venta ha caído cerca de un 60%, que, además de los precios, esto también se debe a las promociones que han estado implementando los supermercados.

“Es una competencia que podríamos llamar desleal”, dijo Castro al referirse a las editoras, que, a su entender, se benefician más los grandes comercios que estas librerías.

quejas por los precios

Previo a este día de vuelta a clases, decenas de padres visitaron la avenida Duarte en busca de la útilería escolar de sus hijos y expresaron quejas por el alto costo de estos materiales.

“Yo gasté 13,000 primero y no compré casi nada. Después tuve que buscar 10,000 y no compré casi nada y vine ahora con 4,000 y todavía me falta la mascota, los platos de la tanda extendida y todavía me falta todo, los lápices, las reglas”, comentó María.

El presupuesto de estos padres pasa de los 10,000 pesos por niño. En el caso de Rosa, dijo que para mañana no podrá enviar a sus hijos a la escuela debido a que no ha podido completar la compra.

“Muy caros, muy caros”, es la expresión que han dado muchos compradores al ser cuestionados por los precios de estos útiles.

“A esta fecha no ha pasado nada y mañana hay clases ya", dijo uno de los padres, mientras que otra mujer explicó que ya ha asistido a estas tiendas entre tres ocasiones y la cuenta ha pasado los 20,000 pesos.

Algunos vendedores expresaron que los padres han dejado la compra de mochilas, cuadernos o uniforme para última hora, pero que la asistencia de la gente a las tiendas ha sido buena.