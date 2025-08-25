Minerd implementa guías STEM en las escuelas

El Ministerio de Educación (Minerd) ha iniciado el fortalecimiento educativo en áreas como la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas con la elaboración de guías STEM en las escuelas.

Así lo informó la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, quien indicó que han elaborado siete guías de STEM para el segundo ciclo de primaria y secundaria, así como también una guía para el nivel inicial.

Según explicó, esto permitirá dar ejemplos a los docentes de cómo realizar proyectos en el que se integren todas esas áreas.

Durante el espacio La Semanal con la Prensa, Scheker sostuvo que el propósito de promover el enfoque STEM en los centros educativos gradualmente, por lo que durante la jornada de verano más de 132,000 docentes tuvieron la oportunidad de trabajar sobre este tema.

“Tuvimos apoyo de expertos internacionales, y también hicimos prácticas de como planificar en el aula y evaluar con este enfoque, todas estas semanas tuvimos un proceso de información “, expresó.

La docente resaltó que a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) se han impartido diplomados y talleres sobre el enfoque STEM y competencias digitales, a los docentes.

“Porque los docentes que no son nativos digitales debemos trabajar arduamente en esa formación. Ya tenemos más de 20,00 docentes que han pasado por cursos de STEM, eso va acompañado con una entrega de dispositivos y kits de robótica en los centros educativos”, afirmó.

Asimismo, destacó que a través de las ferias de robótica los estudiantes han demostrado sus aprendizajes. “Tenemos formación continua en esa área, en acompañamiento con instituciones superiores, y acompañamiento en la práctica”.