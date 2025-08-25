ITSC logra reducir a un 8% el abandono estudiantil en su primer año de gestión

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), primer y único community college de la República Dominicana, celebró su primer año de gestión bajo el liderazgo del Dr. José Ramón Holguín Brito.

Durante este período, la institución logró importantes avances académicos, tecnológicos y administrativos, que la consolidan como referente en la formación técnica superior del país.

Uno de los hitos más destacados fue la reducción de la deserción estudiantil a un histórico 8%, lo que refleja el firme compromiso institucional con la permanencia y éxito académico de sus estudiantes.

Durante la presentación de su informe, el rector Holguín Brito resaltó que “nuestra academia ha experimentado una significativa transformación, marcada por el fortalecimiento de su estructura académica y administrativa, la modernización tecnológica y la renovación integral de su planta física”.

En ese sentido, destacó la titulación de 1,113 nuevos egresados, equivalente al 16% del total histórico de graduados del ITSC, así como la ampliación de la oferta académica a 32 carreras, alineadas a las demandas de la industria 4.0 en áreas como semiconductores, videojuegos, electromedicina, energías renovables y analítica de datos.

En el ámbito de la innovación y la transformación digital, el ITSC realizó una inversión histórica de RD$131 millones en infraestructura tecnológica, lo que le permitió escalar 84 posiciones en el índice iTICge, recibir reconocimiento nacional y convertirse en la primera institución pública de educación superior en utilizar tecnología NFT, con más de 1,100 certificados digitales emitidos.

Asimismo, la institución inauguró el laboratorio de simuladores más grande de la República Dominicana, fortaleciendo el aprendizaje práctico de sus estudiantes.

En materia de transparencia y eficiencia, el ITSC alcanzó un Índice de Transparencia de 92.79%, posicionándose entre las instituciones públicas con mayor cumplimiento en acceso a la información.

Además, logró un ahorro de RD$12.8 millones mediante subastas electrónicas, recursos que fueron reinvertidos en equipamiento, tecnología y movilidad, al tiempo que se implementaron sistemas electrónicos de trazabilidad en contrataciones y digitalización de expedientes, garantizando procesos más ágiles y controlados.

Finalmente, Holguín Brito destacó que la institución obtuvo la certificación internacional IBEC 2024, que valida globalmente las competencias profesionales de sus egresados, y aseguró que todos estos logros “sientan bases sólidas para un crecimiento sostenido, garantizando la contribución del ITSC al desarrollo educativo, productivo y social de la República Dominicana”.