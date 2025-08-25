Alcaldía de Santo Domingo Norte entrega útiles escolares a 10 mil estudiantes

La alcaldesa Betty Gerónimo cerró este domingo con broche de oro la jornada de entrega de útiles escolares a través del programa “La Ruta Escolar”, una iniciativa que impactó de manera directa a más de 10,000 estudiantes del municipio, justo a tiempo para el inicio del año escolar 2025-2026.

Desde el viernes hasta el domingo, el municipio se llenó de vida con recorridos en comunidades como El Higuero, Guaricano, Villa Mella Norte y Sur, y Sabana Perdida Norte y Sur, entre otras.

En cada punto, los niños y sus familias disfrutaron de actividades recreativas, personajes infantiles, música y animación, mientras recibían mochilas completamente equipadas con cuadernos, lápices, sacapuntas, reglas y demás útiles esenciales para su regreso a clases.

La alcaldesa Betty Gerónimo resaltó que esta acción va mucho más allá de una entrega simbólica, ya que representa un compromiso firme con la educación, la equidad y el desarrollo integral de la niñez.

“Queremos que nuestros niños inicien la escuela con esperanza, con alegría y con las herramientas necesarias para triunfar. ¡Ellos son el futuro de nuestro municipio y del país!”, expresó emocionada.

Durante cada jornada, el ambiente fue de fiesta y gratitud. Las familias agradecieron no solo los útiles escolares, sino el acompañamiento y la alegría que caracterizó esta Ruta Escolar.

Gerónimo reiteró que esta es una forma concreta de apoyar a quienes más lo necesitan: “Esto no es solo una entrega de útiles, es una inversión en el futuro de nuestros niños”, afirmó.

Con la finalización de esta entrega, la alcaldesa reafirmó su compromiso con una gestión cercana, inclusiva y centrada en crear oportunidades.

“La educación SÍ importa y aquí estamos para apoyarlos. Vamos a seguir trabajando juntos por un municipio más alegre, más justo y lleno de oportunidades”, concluyó Betty Gerónimo.