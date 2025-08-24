Poca gente asiste en busca de libros para iniciar el nuevo año escolar

Faltando solo horas para el inicio de un nuevo año escolar 2025-2026 en República Dominicana, la asistencia de la gente en busca de los libros escolares sigue siendo lenta.

Pocas han sido las personas que han visitado este domingo el Paseo de la Lectura, ubicado en la avenida Duarte, un lugar comúnmente visitado por los ciudadanos del Gran Santo Domingo para obtener sus libros previo al inicio de clases.

Según explicó Wilfredo Alonso de la Librería Rambalde, esta poco es debido al alto costo de los libros.

Venta de libros en Paseo de la LecturaJorge Martínez

"El precio de los libros está demasiado caro, las editoras están acabando", detalló Alonso.

Los precios de los libros van desde los 2,060 pesos dominicanos, aunque este precio puede ser menor si es con la opción de intercambio de libros.

Los compradores han expresado que estos precios están muy elevados, lo que les ha limitado a adquirir todos los libros que solicitan los centros educativos y solo enfocarse en la compra de los más "necesarios", como son Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza.

Zuleica, una madre que fue en busca de seis libros, dijo que para el año entrante buscará la opción de ingresar a sus hijos a la escuela pública, por el alto costo de estos escritos.

Marco Castro, otro vendedor, expresó que para este año la venta ha caído cerca de un 60%, que, además de los precios, esto también se debe a las promociones que han estado implementando los supermercados.

"Es una competencia que podríamos llamar desleal", dijo Castro al referirse a las editoras, que, a su entender, se benefician más los grandes comercios que estas librerías.

Para este domingo, en algunos de estos puestos no ha asistido gente a comprar, lo que ha generado preocupación entre los vendedores que sustentan sus vidas con la venta de estos y otros escritos.

Personas asisten al Paseo de la Lectura en busca de librosJorge Martínez

Nuevo año escolar

Para este lunes 25 de agosto, el Ministerio de Educación ha convocado a 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades, así como también a los docentes, técnicos y personal administrativo.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que el país está preparado para recibir a estudiantes y docentes con compromiso y entusiasmo.