En Higüey más de 30 escuelas no podrán iniciar el año escolar

En el municipio Higüey, provincia La Altagracia, el inicio del nuevo año escolar 2025-2026 se ve reflejado en la falta de cupos y aulas, pues más de 30 escuelas no podrán iniciar las clases este lunes 25 de agosto, como el Ministerio de Educación tiene pronosticado.

Felipe Castillo, representante de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Higüey, expresó que los remozamientos iniciados en los diferentes centros educativos de esa localidad no han sido culminados, por lo que decenas de escuelas no podrán iniciar.

"A pesar de que nos reunimos con las autoridades, con el ministro de Educación, se hizo un gran esfuerzo, pero no se pudieron concluir los remozamientos de todos los centros", agregó Castillo.

Castillo detalló que la ADP acordó apoyar el inicio del año escolar, pero solo para aquellos centros que cumplan con la condición de remozamiento, "aunque les falte el personal de apoyo y administrativo".

Mencionó algunos de los centros que no iniciarán mañana, la mayoría por los remozamientos que se les están realizando, entre ellos la Escuela Pedro Mir, Centro Educativo Materno Infantil, destinado a niños especiales, Escuela María Trinidad Sánchez y Liceo El Guanito, destacando que, mientras estos centros están a la espera de culminar su remozamiento, muchos iniciarán a partir del 1 de septiembre.

Estudiantes fuera de las aulas

Habló también sobre los estudiantes que a esta fecha siguen sin obtener un espacio en las aulas y que existen centros que aún tienen lista de espera de hasta 500 estudiantes.

Dijo que, por esta falta, se le presentó al Minerd la opción de rentar los espacios de los colegios de la zona para que sean habilitados para los estudiantes que están en lista de espera, pero de esto no han obtenido respuesta.