En escuela Don Bosco de Moca suspenden tanda extendida por falta de aulas móviles prometidas

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de la seccional Moca solicitó la intervención del Centro Educativo Salesiano Don Bosco debido al estado en que está su infraestructura.

La APD indicó que el inicio del año escolar 2025-2026 se ha visto comprometido por la falta de aulas móviles que fueron prometidas, por lo que, por la falta de espacios, la escuela suspenderá temporalmente la Jornada Escolar Extendida e implementará un horario de tanda matutina para los niveles inicial y primario.

"Esta medida, aunque necesaria ante la falta de infraestructura, limita significativamente el tiempo de educación que los alumnos reciben, afectando su desarrollo académico y social", detalló la entidad, que destacó que es fundamental que los estudiantes cuenten con la jornada completa para alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos.

"Teníamos planificado iniciar el año escolar 2025-2026 con unas aulas móviles, pero no las tenemos disponibles todavía y estamos en la espera del MINERD que las envíen; por tal motivo, nos hemos visto en la necesidad de implementar dos tandas en el centro", expresó el centro educativo en un comunicado.

Para el nivel inicial y primario, el horario será de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, mientras que para el nivel secundario, será 1:30 de la tarde a 6:00 de la tarde.

Hizo un llamado al Ministerio de Educación para que se agilice la entrega de las aulas móviles al Centro Educativo Salesiano Don Bosco para que se reanude la Jornada Escolar Extendida en este centro educativo.