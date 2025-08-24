Gobierno dice entregó más de mil aulas para el nuevo año escolar

El Gobierno, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana, informó que entregó 1,150 nuevas aulas entre los meses de abril y agosto de este año.

Indicaron que la iniciativa forma parte del plan “Aulas 24/7”, que busca incorporar más espacios físicos en condiciones funcionales para el año escolar 2025-2026.

Sobre los nuevos centros escolares, especificaron que fueron construidos en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, Duarte, Hermanas Mirabal, La Altagracia, Puerto Plata, Samaná, Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Espaillat, Azua, La Romana, Dajabón, El Seibo, entre otras.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, subrayó que el propósito fundamental de la presente gestión que encabeza el presidente Luis Abinader es reducir el déficit de aulas en toda la geografía nacional, propiciando escuelas suficientes, seguras y adecuadas para el aprendizaje y la enseñanza.

Por tal motivo, en abril de este año se puso en marcha el Plan “Aulas 24/7 y Mantenimiento 24/7”, que consiste en trabajar día, noche y fines de semana en labores de construcción y remozamiento de los planteles en todo el país.

El funcionario aseguró que ya han superado la meta de 1,100 aulas en apenas cinco meses.

Las nuevas aulas construidas fue con una inversión superior a los RD$3,376 millones, las cuales se plantean a beneficiar a más de 42,000 estudiantes.

Estas fueron entregadas por Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, acompañados por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director de Infraestructura Escolar, en diversos actos realizados en las citadas demarcaciones de la República Dominicana.

Por otro lado, informaron que también, a través del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, se realizaron labores de mantenimientos correctivos, reforzamientos estructurales y físicos en más de 600 planteles en las 18 regionales del Minerd.

Para este año Escolar 2025-2026, están convocados más de 2.7 millones de estudiantes en todo el país, por lo que el Gobierno realiza mayores esfuerzos para un inicio de clases de manera exitosa, y seguir construyendo una educación de calidad, equitativa e inclusiva bajo el lema “El Reto de Todos”.