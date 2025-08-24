¿Dónde conseguir ayuda psicológica si estoy en la escuela?

Para los estudiantes, docentes, así como las familias que necesiten asistencia psicológica, el Ministerio de Educación tiene habilitado el Centro de Apoyo Psicoemocional (Capem), que cuenta con atención gratuita y especializada.

Los servicios que ofrece el Capem son atención psicológica especializada vía contact center, terapias individuales y grupales, apoyo psicoafectivo, socioemocional y psicopedagógico, así como psicometría, mediación y terapia de aprendizaje.

Para acceder a esta ayuda, se puede llamar al *747 o al 809-688-9700, extensión 747/3943, desde cualquier parte del país.

También se puede acudir presencialmente a la regional educativa más cercana, pues cada regional cuenta con un coordinador de Capem, que enlaza los casos con servicios de salud mental según cada demarcación.

El Capem fue inaugurado en 2023 con el fin de garantizar el bienestar integral de la comunidad educativa y, según explicó durante su inauguración Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, a través de este centro los estudiantes y la comunidad educativa recibirán servicios que permitirán una educación integral, tomando en cuenta que los estudiantes y docentes sufren situaciones que les afectan en su aprendizaje, concentración y participación, evitando la posibilidad de alcanzar su máximo potencial, abandonando la escuela.

Scheker detalló que en el Capem hay una conexión con las competencias fundamentales que se encuentran en el currículo educativo, relacionadas con la comunicación afectiva, el pensamiento crítico, lógico y creativo.

Francisca de la Cruz es quien tiene a cargo la coordinación de este centro, es directora de orientación y psicología. Había explicado que el centro aborda las necesidades psicológicas y psicoemocionales que dificultan el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como la práctica profesional de los docentes.

De la Cruz dijo que en cada regional hay un coordinador y 10 colaboradores en cada distrito escolar, que se han capacitado para ofrecer los primeros auxilios psicológicos que necesite cualquier persona.